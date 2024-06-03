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Кабмин рассматривает возможность отмены пошлины и НДС на энергооборудование, — Денис Шмыгаль

16:27, 3 июня 2024
В правительстве обсуждают возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза.
Кабмин рассматривает возможность отмены пошлины и НДС на энергооборудование, — Денис Шмыгаль
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Кабинет министров будет способствовать созданию альтернативного поколения в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Необходимые для этого шаги члены правительства обсудили на совещании.

В частности, была рассмотрена возможность отмены ввозных пошлин и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза.

«Это позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии», - подчеркнул премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство работает над децентрализацией энергосистемы.

«Говорим с партнерами о поставках дизель-генераторов, когенерационных установок, мобильных котельных – прежде всего для прифронтовых регионов», – добавил премьер.

Он также дал поручение проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование.

Минэнерго также поручено совместно с партнерами проработать вопрос установки газопоршневых установок в каждом областном центре.

«россия делает все, чтобы уничтожить нашу энергосистему. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы подготовиться к сложному отопительному сезону», - подчеркнул премьер.

Ранее мы сообщали, что плановые отключения света в Украине могут продолжаться до конца лета.

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