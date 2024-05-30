Планові відключення світла в Україні можуть тривати до кінця літа

Україна покриватиме перенавантаження на енергосистему аварійною допомогою та імпортом електроенергії.

В Україні вийшли з ремонту два енергоблоки АЕС, що призвело до покращення ситуації. Проте, залишається питанням стабільності в енергетичному секторі. Після останніх атак з боку росії було пошкоджено 8 гігават маневрової потужності, основною частиною якої є теплові електростанції. Про це повідомив в.о. генерального директора АТ «Українські розподільчі мережі» Артем Мартинюк під час телемарафону.

«Основний тягар на собі сьогодні несуть атомні електростанції», - зазначив він.

З чотирьох українських атомних електростанцій одна залишається відключеною від об'єднаної енергосистеми - ЗАЕС. Ще три потребують процедури перезалиття палива, через що їх необхідно буде вимкнути.

«Тому планові вимкнення можливі до кінця літа», - попередив Мартинюк.

Україна продовжує покривати піки навантаження завдяки аварійній допомозі та імпорту електроенергії. Наразі Україна не експортує електроенергію, як стверджують російські ЗМІ. У цей час, країна імпортує до 1,7 гігават електроенергії зі своїх сусідів. Тривають переговори про збільшення пропускної здатності міждержавних перетинів на 20%.

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