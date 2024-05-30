Плановые отключения света в Украине могут продлиться до конца лета

Украина будет покрывать перегрузку на энергосистему аварийной помощью и импортом электроэнергии.

В Украине вышли из ремонта два энергоблока АЭС, что привело к улучшению ситуации. Однако, остается вопросом стабильности в энергетическом секторе. После последних атак со стороны россии было повреждено 8 гигаватт маневровой мощности, основной частью которой являются тепловые электростанции. Об этом сообщил и.о. генерального директора АО «Украинские распределительные сети» Артем Мартынюк во время телемарафона.

«Основное бремя на себе сегодня несут атомные электростанции», - отметил он.

Из четырех украинских атомных электростанций одна остается отключенной от объединенной энергосистемы - ЗАЭС. Еще три нуждаются в процедуре перезаливки топлива, из-за чего их необходимо будет отключить.

«Поэтому плановые отключения возможны до конца лета», - предупредил Мартынюк.

Украина продолжает покрывать пики нагрузки благодаря аварийной помощи и импорту электроэнергии. Сейчас Украина не экспортирует электроэнергию, как утверждают российские СМИ. В это время, страна импортирует до 1,7 гигаватт электроэнергии из своих соседей. Продолжаются переговоры об увеличении пропускной способности межгосударственных сечений на 20%.

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