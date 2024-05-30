Платит ли ФЛП на общей системе налогообложения авансовый платеж по военному сбору

ФЛП на общей системе должен платить авансовый платеж по военному сбору в порядке и в сроки, определенные для уплаты авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц.

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Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, платят ли авансовый платеж по военному сбору ФЛП на общей системе налогообложения.

Так, согласно пп. 164.1.3 п. 164.1 ст. 164 Налогового кодекса Украины общий годовой налогооблагаемый доход равняется сумме общих месячных налогооблагаемых доходов, иностранных доходов, полученных в течение такого отчетного налогового года, доходов, полученных физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности согласно ст. 177 НКУ, и доходов, полученных физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность согласно ст. 178 НКУ.

Порядок налогообложения доходов, полученных физическим лицом – предпринимателем от производства хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, определен ст. 177 НКУ.

Согласно п. 177.5 ст. 177 НКУ физические лица – предприниматели представляют в контролирующий орган налоговую декларацию по месту своего налогового адреса по результатам календарного года в сроки, установленные НКУ для годового отчетного налогового периода, в которой также указываются авансовые платежи по налогу на доходы.

Авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц рассчитываются налогоплательщиком самостоятельно согласно фактическим данным, учета доходов и расходов, ведомого согласно п. 177.10 ст. 177 НКУ, каждый календарный квартал и уплачиваются в бюджет до 20 числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом (до 20 апреля, до 20 июля и до 20 октября). Авансовый платеж за четвертый календарный квартал не рассчитывается и не выплачивается.

Если результатом расчета авансового платежа за соответствующий календарный квартал отрицательное значение, то авансовый платеж за такой период не уплачивается.

Учитывая, что уплата военного сбора осуществляется в порядке, определенном разд. IV НКУ, который включает в себя порядок налогообложения доходов физических лиц – предпринимателей от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, установленный ст. 177 НКУ, то физическое лицо – предприниматель также уплачивает авансовый платеж по военному сбору в порядке и в сроки, определенные для уплаты авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц.

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