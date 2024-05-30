«Проголосуй, пожалуйста, за Марию»: украинцев предупредили о новой мошеннической системе в Telegram

Из-за перехода по ссылке пользователи Telegram теряют доступ к своим аккаунтам.

Источник фото: МВД

В МВД предупреждают о новой мошеннической схеме в Telegram, которая заключается в том, что после перехода по предоставленной ссылке, пользователь теряет доступ к своему аккаунту. Впоследствии мошенники используют присвоенный аккаунт для рассылки сообщений с просьбой перевести значительные суммы средств.

«Проголосуй, пожалуйста, за Марию в конкурсе танцев», - осторожно, мошенники рассылают подобные сообщения и взламывают Telegram-аккаунты», – говорится в сообщении.

Правоохранители призывают:

Не переходить по подозрительным ссылкам.

Не вводить персональные данные для «голосования».

Блокировать неизвестных абонентов.

Отмечается, что мошенники используют различные методы, чтобы ввести граждан в заблуждение и присвоить их данные. Будьте осмотрительными и не дайте себя обмануть.

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