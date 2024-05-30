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Мужчина мобилизационного возраста не обновил данные: будет ли считаться повестка, отправленная по почте, врученной

10:52, 30 мая 2024
Если гражданин не обновит свои данные до 16 июля, ему может быть направлена повестка по почте, которая будет считаться врученной.
Мужчина мобилизационного возраста не обновил данные: будет ли считаться повестка, отправленная по почте, врученной
Источник фото: Getty Images
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После завершения 60-дневного периода, отведенного законодательством для уточнения учетных данных, повестка может быть отправлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес места жительства военнообязанного или резервиста. В случае, если адрес до 16 июля не был уточнен, повестка направляется по адресу зарегистрированного места жительства.

Об этом сообщил спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина «Телеграфу».

После завершения 60-дневного периода, отведенного законодательством для уточнения учетных данных, повестка может быть отправлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу места жительства военнообязанного или резервиста. В случае, если адрес не был уточнен, повестка направляется по адресу зарегистрированного места жительства.

Важной деталью является то, что день явки по вызову определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки по почте.

Процедура вручения повестки включает в себя определенные шаги без необходимости подписи получателя. Надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК является информация и/или документы от почтового оператора или отметки об отказе получить почтовое отправление.

Напомним, несоответствие данных военного билета данным из электронного Реестра «Оберег» является основанием для доставки лица в ТЦК во время проверки документов.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета»).

В Минобороны назвали три способа обновить данные: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сроки, в течение которых лицо может находиться в «розыске» за нарушение правил воинского учета, теперь считаются по-новому.

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