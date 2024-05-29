Строки розшуку громадян за порушення військового обліку після 19 травня подовжено

Строки, протягом яких особа може перебувати у «розшуку» за порушення правил військового обліку, тепер рахуються по-новому.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, коментуючи питання про скасування статусу «в розшуку», який відображався в застосунку Резерв+, для 710 тисяч громадян, зауважила також, що строки такого «розшуку» стали рахуватися по-новому

«Чому громадяни мали такий статус? Якщо людина порушувала правила військового обліку — наприклад, ігнорувала «повістки», ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

Згідно з законодавством такий «розшук» мав свої терміни.

Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення» - зазначила вона.

Що має на увазі Черногоренко?

Як відомо, Президент 17 травня підписав закон (законопроект 10379), за яким осіб, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, не з’явилися за викликом у ТЦК, зможуть штрафувати від 17 тисяч до 22,5 тисяч грн. При цьому штрафи можуть накладати заочно. Так, протокол, на підставі якого потім виноситься постанова ТЦК, пропонують не складати за умови наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання виклику.

Крім того, цей закон увів нові строки для накладення адмінстягнення, тобто, штрафу.

Так, раніше стаття 38 КУпАП для відповідальності за статтями 210 та 210-1 КУпП передбачала, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через 2 місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Новий закон 10379 увів інший строк: адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, може бути накладено протягом 3 місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Отже, практично це означає, що на особу можуть накласти штраф протягом року з дня вчинення порушення за статтями 210 та 210-1 КУпАП.

Нагадаємо, що відповідальність за порушення законодавства про військовий облік передбачена не лише Кодексом про адміністративні правопорушення (КУпАП), але й Кримінальним кодексом. І у КК вже зовсім інші строки – як для притягнення до відповідальності, так і для покарання.

Так, крім статті 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, у КК є також стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, карається штрафом від 5100 до 8 500 грн або виправними роботами на строк до одного року.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, за невиконання яких обов’язків може настати адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.