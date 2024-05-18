Адміністративний чи «кримінальний» штраф або позбавлення волі – які покарання передбачені за порушення військового обліку та закону про мобілізацію

Крім статті 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, у КК є також стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку.

18 травня набуває сили закон про посилення мобілізації №3633-IX (законопроект 10449). Також 17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон № 3696-IX (законопроект 10379), який підвищує розмір штрафів для громадян та бізнесу за порушення законодавства про військовий облік та про мобілізацію.

Відповідальність за порушення передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінальним кодексом України.

Мінімальний штраф за статтею 210 КУпАП за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку складатиме 17 тисяч грн, максимальний – 25,5 тисяч грн.

У статті 210-1 КУпАП штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.

Новий закон 10379 статтю 258 КУпАП доповнює новою частиною, за якою протокол не складається у разі вчинення під час воєнного стану адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.

Це дозволяє ТЦК виписати «заочний» штраф.

Також передбачена кримінальна відповідальність.

Так, крім статті 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, у КК є також стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, карається штрафом від 5100 до 8 500 грн або виправними роботами на строк до одного року.

Відповідно до нового закону про посилення мобілізації у громадян є наступні обов’язки, за невиконання яких може настати адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон.

Громадяни зобов’язані:

з’являтися за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду;

надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом;

проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням військово-лікарської комісії чи відповідного районного (міського) ТЦК.

Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).

Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися:

військовозобов’язані та резервісти, які приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, - на збірні пункти ТЦК у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;

резервісти, які проходять службу у військовому резерві, - до військових частин у строки, визначені командирами військових частин тощо.

Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, зобов’язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.

Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання (підготовку) у зв’язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, час явки до ТЦК встановлюється протягом 2 місяців з дня проходження військово-лікарської комісії.

Під час вручення повістки представники ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов’язані назвати свої ПІБ, посади, а також пред’явити службові посвідчення.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності), визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше 3 діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

Також передбачено, що громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

у разі перебування на території України - шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);

у разі перебування за кордоном - шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);

Крім того, встановлено, що звільнені зі служби чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання (класні чини), в тому числі у зв’язку з виходом на пенсію, з МВС, НАБУ, Нацполіції, ДБР, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, органів прокуратури, Державної податкової служби, Державної митної служби, БЕБ, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом стати на військовий облік у ТЦК за своїм місцем проживання.

Автор: Наталя Мамченко

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