Административный или «уголовный» штраф или лишение свободы – какие наказания предусмотрены за нарушение военного учета и закона о мобилизации

Кроме статьи 336 Уголовного кодекса, регулирующей уклонение от призыва и предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, в УК есть также статья 337, предусматривающая отдельную уголовную ответственность за уклонение от военного учета.

18 мая вступает в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449). Также 17 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон №3696-IX (законопроект 10379), который повышает размер штрафов для граждан и бизнеса за нарушение законодательства о военном учете и мобилизации.

Ответственность за нарушение предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовным кодексом Украины.

Минимальный штраф по статье 210 КУоАП за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета составит 17 тысяч грн, максимальный – 25,5 тысяч грн.

В статье 210-1 КУоАП штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации будет составлять для граждан от 17 тыс. грн до 25,5 тысяч грн, а для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных организаций. – от 34 тысяч грн до 59,5 тысяч грн.

Новый закон 10379 статью 258 КУоАП дополняет новой частью, по которой протокол не составляется в случае совершения во время административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без или не сообщила причину неприбытия на вызов ТЦК, являясь надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Это позволяет ТЦК выписать «заочный» штраф.

Также предусмотрена уголовная ответственность.

Так, кроме статьи 336 Уголовного кодекса, регулирующей уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, в УК есть также статья 337, предусматривающая отдельную уголовную ответственность за уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания.

Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, наказывается штрафом от 5100 до 8500 грн или исправительными работами сроком до одного года.

Согласно новому закону об усилении мобилизации у граждан есть следующие обязанности, за невыполнение которых может наступить административная или уголовная ответственность.

Мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу. .

Граждане обязаны:

являться по вызову в ТЦК в срок и место, указанные в повестке для взятия на военный учет, определения их назначения на особый период, направления для прохождения медицинского осмотра;

предоставлять в установленном порядке при мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, силам гражданской защиты с последующим возмещением государством их стоимости в порядке, установленном законом;

проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе согласно решению военно-врачебной комиссии или соответствующего районного (городского) ТЦК.

Граждане, которые находятся в запасе и не призваны на военную службу или не привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, во время мобилизации могут быть согласно закону привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.

Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, выполняют мобилизационные задания (заказы) согласно заключенным договорам (контрактам).

При мобилизации граждане обязаны появиться:

военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинским частям для прохождения военной службы в военное время или к другим подразделениям или формированию для выполнения обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени, - на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях;

резервисты, проходящие службу в военном резерве, - в воинские части в сроки, определенные командирами воинских частей и т.д.

Другие военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой, обязаны уточнить свои учетные данные через ЦНАП или электронный кабинет, или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанные в нем место и срок.

Для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК и подлежащих направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, время явки в ТЦК устанавливается в течение 2 месяцев со дня прохождения военно-врачебной комиссии .

При вручении повестки представители ТЦК по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои ФИО, должности, а также предъявить служебные удостоверения.

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности), признаются:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее 3 суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.

Граждане, находящиеся в запасе, заблаговременно приписываются в воинские части для прохождения военной службы в военное время или в другие подразделения или формирования для выполнения обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени.

Также предусмотрено, что граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу данного закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:

в случае пребывания на территории Украины - путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, либо в центр предоставления административных услуг, либо через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

в случае пребывания за границей - путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

Кроме того, установлено, что уволенные со службы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальные звания (классные чины), в том числе в связи с выходом на пенсию, из МВД, НАБУ, Нацполиции, ГБР, органов и подразделений гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, органов прокуратуры, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, БЭБ, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона стать на военный учет в ТЦК по своему месту жительства.

Автор: Наталья Мамченко

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