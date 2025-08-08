В парламенте предлагают изменить основания для неотложных обысков без санкции суда

Депутаты предлагают изменить основания для обысков без определения суда и предусмотреть, что изъятые вещи и документы подлежат немедленному возврату, если следственный судья не легализует этот обыск постфактум.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, законопроектом 12414 была изменена статья 233 Уголовного процессуального кодекса относительно оснований проведения обыска без определения следственного судьи. Некоторые юристы назвали эти изменения прогрессивными с точки зрения сужения возможностей для проведения правоохранительными органами обысков без санкции суда.

Впрочем, при возвращении полномочий НАБУ и САП и принятии соответствующего законопроекта 13533 формулировка статьи 233 УПК была возвращена к прежнему состоянию.

Сейчас народные депутаты обсуждают вопрос о том, чтобы все же изменить статью 233 УПК.

В частности, такое обсуждение ведется в рамках законопроекта 12439 о гарантиях защиты прав для бизнеса в уголовном производстве, который готовится к принятию во втором чтении.

«Дискуссионным пока остается вопрос сроков возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если такой обыск не легализован судом. По поводу самого перечня оснований для проведения неотложных следственных действий, позиция комитета не меняется, он должен быть сокращен до минимума, например — взятка, угроза жизни и т.д.», — отметил член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский относительно дискуссий во время рабочей группы.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 13599.

Им в ч. 3 статьи 233 УПК предлагается предусмотреть, что следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения определения следственного судьи войти в жилье или иное владение лица только:

в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей, предотвращением непосредственной угрозы их здоровью, половой свободе или личной безопасности;

либо с непосредственным преследованием лиц, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115–118, 121, 127, 146, 147, 149, 152, 153, 155, 156-1, 258, 258-1, 259 УК;

либо в момент непосредственного получения неправомерной выгоды лицами, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 368, 369 УК;

либо в случае необходимости неотложного изъятия или сохранения вещественных доказательств, касающихся преступлений, предусмотренных указанными статьями, если существует риск их уничтожения, сокрытия или использования для продолжения преступления.

В таком случае прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором обязан безотлагательно, но не позднее 48 часов после совершения таких действий, обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении обыска.

Следственный судья в течение 24 часов с момента поступления такого ходатайства обязан назначить судебное заседание, на которое вызываются прокурор (или следователь), а также лицо, в помещении которого проводился обыск, и его защитник, и рассмотреть это ходатайство с учетом требований статьи 234 УПК и особенностей, предусмотренных этой статьей.

Участие защитника является обязательным, кроме случаев, когда лицо письменно отказалось от его участия.

Судебное заседание проводится по правилам состязательного процесса с предоставлением сторонам права выступить с доводами и возражениями. Следственный судья обязан дать оценку фактическим основаниям неотложности проникновения, допустимости и целесообразности обыска в рамках конкретного производства, связи между каждым из изъятых предметов и предметом доказывания.

Определение о санкционировании обыска должно быть мотивированным и содержать отдельную оценку по каждой изъятой вещи или документа.

Если прокурор откажется согласовать ходатайство следователя, дознавателя об обыске или следственный судья откажет в удовлетворении ходатайства об обыске, установленные в результате такого обыска доказательства являются недопустимыми, а полученная информация подлежит уничтожению в порядке, предусмотренном статьей 255 УПК, а изъятые вещи и документы подлежат немедленному возврату.

В статье 234 УПК предлагается установить, что если обыск был проведен без определения следственного судьи на основании ч. 3 статьи 233 УПК, следственный судья рассматривает ходатайство прокурора о подтверждении законности обыска в открытом судебном заседании с обязательным вызовом сторон, с учетом требований статьи 233 УПК.

В статье 235 УПК — в случае рассмотрения ходатайства о предоставлении разрешения на обыск, который уже был проведен в порядке статьи 233 УПК, определение следственного судьи должно содержать оценку каждого из изъятых предметов относительно их связи с предметом уголовного производства. Определение, не содержащее обоснованной связи, считается необоснованным и подлежит отмене.

В статье 303 УПК предусматривается, что на досудебном производстве могут быть обжалованы решения, действия или бездействие следственного судьи, следователя, дознавателя или прокурора при рассмотрении ходатайства о подтверждении обыска, проведенного без определения следственного судьи, в случаях, предусмотренных ч. 3 статьи 233 УПК.

Также в статье 309 УПК устанавливается, что во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке определения следственного судьи о предоставлении разрешения на обыск, который был фактически проведен без предварительного определения суда в соответствии с ч. 3 статьи 233 УПК.

В статье 206 УПК предлагается уточнить, что каждый следственный судья суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится лицо, содержащееся под стражей, или в отношении которого были осуществлены процессуальные действия без определения суда, требующие судебного подтверждения, в частности обыск, имеет право вынести определение, которым обязать любой орган государственной власти или должностное лицо обеспечить соблюдение прав такого лица.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.