Закон 12414 сужает возможности для проникновения в жилище без определения суда — Нина Южанина

По словам Нины Южаниной, принятый закон 12414 об изменениях в УПК сужает возможности правоохранителей проникать в помещение без определения суда.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый законопроект 12414 о НАБУ и САП изменяет основания для проникновения в жилище до определения следственного судьи. Среди юристов возникла дискуссия: расширяет ли он возможности для проникновения правоохранителей в жилище до вынесения определения следственного судьи или, наоборот, сужает.

Так, новым законом 4555-IX первое предложение ч. 3 статьи 233 УПК изложено в такой редакции:

«Следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения определения следственного судьи войти в жилище или иное владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей, предотвращением непосредственной угрозы их здоровью, половой свободе или личной безопасности или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 112, 115–119, 121, 122, 124, 127, 129, 135, 136, 146, 147, 149, 152–156-1, 258, 258-1, 259 Уголовного кодекса Украины, или в случае необходимости неотложного изъятия или сохранения доказательств, относящихся к таким преступлениям».

Таким образом, следователь, дознаватель, прокурор смогут до вынесения определения следственного судьи войти в жилище или иное владение лица в случае необходимости неотложного изъятия или сохранения доказательств, относящихся к таким преступлениям.

Вместе с тем, остаются второе и другие предложения в ч. 3 статьи 233 УПК, касающиеся обязанности постфактум обратиться к следственному судье.

Член комитета парламента по налоговой политике Нина Южанина, которая голосовала за этот законопроект, отметила, что «эта поправка не дает правоохранительным органам общего разрешения проникать в жилище без решения суда. Наоборот – она сужает и четко очерчивает исключительные обстоятельства, при которых это допустимо».

По ее словам, в действовавшей до этого редакции ч. 3 статьи 233 УПК разрешалось проникновение в жилище без решения суда в любых «неотложных случаях», связанных со спасением жизни людей, спасением имущества или непосредственным преследованием подозреваемых лиц.

Эта формулировка была слишком широкой и допускала злоупотребления, так как не содержала никаких ограничений относительно характера преступлений или конкретных угроз.

Что меняет поправка в законопроекте №12414:

«Эта поправка к статье 233 НЕ ДАЕТ правоохранительным органам ОБЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ проникать в жилище без решения суда.

Наоборот – она сужает и четко очерчивает исключительные обстоятельства, при которых это допустимо.

А именно, она разрешает проникновение без постановления суда только в таких случаях:

спасение жизни людей или предотвращение непосредственной угрозы их здоровью, половой свободе или личной безопасности;

непосредственное преследование подозреваемых в четко определенных преступлениях – например, умышленном убийстве, террористическом акте, пытках, изнасиловании, похищении людей и т.д.;

– например, умышленном убийстве, террористическом акте, пытках, изнасиловании, похищении людей и т.д.; неотложное изъятие или сохранение доказательств, но исключительно в рамках этих же тяжких преступлений (перечень закреплен в самой норме – статьи 112, 115-119, 121, 122, 124, 127, 129, 135, 136, 146, 147, 149, 152–156-1, 258, 258-1, 259 УК Украины)», – указала Южанина.

Таким образом, по ее мнению, эта поправка не предоставляет «новых прав» для следователей, а наоборот — «устанавливает четкие пределы допустимости проникновения в жилище без решения суда; препятствует произвольному применению обысков; укрепляет гарантии прав человека».

Вместе с тем, следует отметить, что не все юристы соглашаются с такой позицией народного депутата. В частности, вопросы вызывает дополнение первого предложения ч. 3 ст. 233 УПК такой формулировкой, как «в случае необходимости безотлагательного изъятия или сохранения доказательств, относящихся к таким преступлениям».

Автор: Наталя Мамченко

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