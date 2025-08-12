Встреча Трампа и Путина на Аляске – в Белом доме рассказали подробности переговоров

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила переговоры Трампа и Путина в Анкоридже.

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Путиным состоятся в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью SkyNews.

По словам Ливитт, президент Трамп настроен решительно, чтобы попытаться завершить войну и остановить насилие. «Президент Трамп решительно настроен попытаться положить конец этой войне и остановить убийства», — отметила она.

Она также подтверждает, что Трамп планирует посетить Россию в будущем.

