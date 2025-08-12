Практика судов
  1. В Украине

Встреча Трампа и Путина на Аляске – в Белом доме рассказали подробности переговоров

21:27, 12 августа 2025
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила переговоры Трампа и Путина в Анкоридже.
Встреча Трампа и Путина на Аляске – в Белом доме рассказали подробности переговоров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Путиным состоятся в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью SkyNews.

По словам Ливитт, президент Трамп настроен решительно, чтобы попытаться завершить войну и остановить насилие. «Президент Трамп решительно настроен попытаться положить конец этой войне и остановить убийства», — отметила она.

Она также подтверждает, что Трамп планирует посетить Россию в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия путин Дональд Трамп война переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва