Встреча Трампа и Путина на Аляске – в Белом доме рассказали подробности переговоров

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Путиным состоятся в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью SkyNews.
По словам Ливитт, президент Трамп настроен решительно, чтобы попытаться завершить войну и остановить насилие. «Президент Трамп решительно настроен попытаться положить конец этой войне и остановить убийства», — отметила она.
Она также подтверждает, что Трамп планирует посетить Россию в будущем.
