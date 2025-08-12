Зустріч Трампа та Путіна на Алясці – в Білому домі розповіли деталі переговорів

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила переговори Трампа і Путіна в Анкориджі.

Переговори між президентом США Дональдом Трампом і Путіним відбудуться в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт в інтерв’ю SkyNews.

За словами Лівітт, президент Трамп налаштований рішуче, щоб спробувати завершити війну та зупинити насильство. «Президент Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства», – зазначила вона.

Вона також підтверджує, що Трамп планує відвідати Росію в майбутньому.

