Зустріч Трампа та Путіна на Алясці – в Білому домі розповіли деталі переговорів

21:27, 12 серпня 2025
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила переговори Трампа і Путіна в Анкориджі.
Зустріч Трампа та Путіна на Алясці – в Білому домі розповіли деталі переговорів
Переговори між президентом США Дональдом Трампом і Путіним відбудуться в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт в інтерв’ю SkyNews.

За словами Лівітт, президент Трамп налаштований рішуче, щоб спробувати завершити війну та зупинити насильство. «Президент Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства», – зазначила вона.

Вона також підтверджує, що Трамп планує відвідати Росію в майбутньому.

