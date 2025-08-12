Схема за $6 тысяч — на Прикарпатье будут судить мужчину за организацию переправки военнообязанных

Будут судить 31-летнего жителя Верховины, который за $6 тысяч организовал незаконный выезд военнообязанного за границу.

Иллюстративное фото

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье будут судить мужчину, который организовал канал незаконной переправки военнообязанных за границу. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

31-летний житель Верховины за денежное вознаграждение организовал схему незаконного пересечения государственной границы.

Установлено, что в начале июня этого года фигурант договорился с жителем Черновцов о незаконном выезде за пределы Украины. Мужчина сообщил клиенту маршрут в обход пунктов пропуска и дал советы, как обойти пограничные наряды.

Подозреваемый на собственном автомобиле доставил гражданина к приграничному населённому пункту, откуда тот должен был пешком перейти границу. За свои «услуги» организатор получил 6 тысяч долларов. Сразу после этого его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. За совершённое преступление прикарпатцу грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.