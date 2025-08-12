Практика судів
Схема за $6 тисяч — на Прикарпатті судитимуть чоловіка за організацію переправлення військовозобов’язаних

23:37, 12 серпня 2025
Судитимуть 31-річного жителя Верховини, який за $6 тисяч організував незаконний виїзд військовозобов’язаного за кордон.
Схема за $6 тисяч — на Прикарпатті судитимуть чоловіка за організацію переправлення військовозобов'язаних
Ілюстративне фото
На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. 

31-річний мешканець Верховини за грошову винагороду організував схему незаконного перетину державного кордону.

Встановлено, що на початку червня цього року фігурант домовився з жителем Чернівців про незаконний виїзд за межі України. Чоловік повідомив клієнту маршрут поза пунктами пропуску та надав поради, як обійти прикордонні наряди.

Підозрюваний на власному автомобілі доставив громадянина до прикордонного населеного пункту, звідки той мав пішки перейти кордон. За свої «послуги» організатор отримав 6 тисяч доларів. Одразу після цього його затримали  у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За вчинене кримінальне правопорушення прикарпатцю загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
