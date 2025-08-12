Как получить взысканные средства, если взыскатель умер — разъяснение суда

После смерти взыскателя его права и обязанности переходят к наследникам.

Коростенский городско-районный суд Житомирской области пояснил, как получить взысканные средства, если взыскатель умер.

В случае смерти взыскателя, то есть лица, имевшего право на получение взысканных средств, средства, которые были взысканы или должны были быть взысканы, переходят по наследству его наследникам. Наследники, в свою очередь, обязаны удовлетворить требования кредиторов умершего (включая долги) в пределах стоимости наследственного имущества, которое они получили. Если у взыскателя нет наследников или наследственное имущество отсутствует, взысканные средства, которые не были выплачены, возвращаются в бюджет, из которого они были выделены, либо списываются, если это было решением исполнительной службы.

Наследники получают право на взысканные средства

После смерти взыскателя его права и обязанности переходят к наследникам. Это означает, что они имеют право на получение взысканных средств, которые были назначены умершему.

Уведомление исполнительной службы

Наследникам необходимо уведомить исполнительную службу о смерти взыскателя и предоставить документы, подтверждающие их права наследования (например, свидетельство о смерти, свидетельство о праве на наследство).

Исполнение решения суда

Исполнительная служба, получив эти документы, должна продолжить исполнение решения суда, перечислив взысканные средства наследникам.

Выплата средств наследникам

Взыскателю — физическому лицу взысканные с должника средства перечисляются исполнителем на указанный в заявлении о принудительном исполнении решения счет в банке или другой финансовой организации, небанковскому поставщику платежных услуг (в заявлении об изменении реквизитов счета в банке или другой финансовой организации, небанковскому поставщику платежных услуг) либо отправляются по адресу взыскателя почтовым переводом не позднее следующего рабочего дня со дня поступления таких средств на депозитный счет органа государственной исполнительной службы или счет частного исполнителя.

Ответственность наследников

Наследники отвечают по обязательствам умершего (включая долги) только в пределах стоимости наследственного имущества.

Отсутствие наследников или имущества

Если наследников нет или наследственное имущество отсутствует, взысканные средства возвращаются в бюджет, из которого они были выделены. В некоторых случаях, если это было решением исполнительной службы, средства могут быть списаны.

