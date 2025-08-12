Як отримати стягнуті кошти якщо стягувач помер — роз’яснення суду

Після смерті стягувача його права та обов'язки переходять до спадкоємців.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області пояснив, як отримати стягнуті кошти якщо стягувач помер.

У випадку смерті стягувача, тобто особи, яка мала право на отримання стягнутих коштів, кошти, що були стягнуті або мали бути стягнуті, переходять у спадок його спадкоємцям. Спадкоємці, у свою чергу, зобов'язані задовольнити вимоги кредиторів померлого (включаючи борги) в межах вартості спадкового майна, яке вони отримали. Якщо у стягувача немає спадкоємців або спадкове майно відсутнє, стягнені кошти, що не були виплачені, повертаються до бюджету, з якого вони були виділені, або списуються, якщо це було рішенням виконавчої служби.

Спадкоємці отримують право на стягнені кошти

Після смерті стягувача його права та обов'язки переходять до спадкоємців. Це означає, що вони мають право на отримання стягнутих коштів, які були призначені померлому.

Повідомлення виконавчої служби

Спадкоємцям потрібно повідомити виконавчу службу про смерть стягувача та надати документи, що підтверджують їхні права спадкування (наприклад, свідоцтво про смерть, свідоцтво про право на спадщину).

Виконання рішення суду

Виконавча служба, отримавши ці документи, має продовжити виконання рішення суду, перерахувавши стягнуті кошти спадкоємцям.

Виплата коштів спадкоємцям

Стягувачу - фізичній особі стягнуті з боржника кошти перераховуються виконавцем на зазначений у заяві про примусове виконання рішення рахунок у банку або іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг (заяві про зміну реквізитів рахунку у банку або іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг) чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження таких коштів на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця.

Відповідальність спадкоємців

Спадкоємці відповідають за зобов'язаннями померлого (включаючи борги) лише в межах вартості спадкового майна.

Відсутність спадкоємців або майна

Якщо спадкоємців немає або спадкове майно відсутнє, стягнуті кошти повертаються до бюджету, з якого вони були виділені. У деяких випадках, якщо це було рішенням виконавчої служби, кошти можуть бути списані.

