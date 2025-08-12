Практика судов
Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

14:43, 12 августа 2025
Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.
Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами
Источник иллюстративного фото: Граты
Государственная судебная администрация опубликовала очередной отчет о гендерном составе апелляционных и местных судов по состоянию на 1 июля 2025 года.

Согласно информации ГСА, по состоянию на 1 июля в местных и апелляционных судах Украины насчитывалось 4 670 судей.

При этом 54,9% судей (2 564) являются женщинами, а 45,1% (2 106) судей являются мужчинами.

Наиболее заметный гендерный дисбаланс зафиксирован в судах первой инстанции.

В судах первой инстанции ситуация следующая – из 4 059 судей местных судов 55,5% судей являются женщинами (2 251 судья), а 44,5% судей являются мужчинами (1 808 судей).

В судах апелляционной инстанции гендерный дисбаланс не столь значителен – из 611 судей женщины составляют 51,2% (313 судей), а мужчины – 48,8% (298 судей).

Если сравнить ситуацию, например, с 2018 годом, то тогда гендерная ситуация в судах выглядела следующим образом. 

По состоянию на 1 июля 2018 года из 5 355 судей 52% составляли женщины (2 761 судья), а 48% - мужчины (2 594 судьи).

Из 4 284 судей местных судов женщины составляли 52% (2 213 судей), тогда как 48% мужчины (2 071 судья).

А из 1 071 судьи апелляционной инстанции в 2018 году женщины составляли 51% (548 судей), тогда как мужчины – 49% (523 судей).

Автор: Вячеслав Хрипун

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

