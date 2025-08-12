Практика судів
Професія судді стає все більше жіночою – майже 55% суддів є жінками

14:43, 12 серпня 2025
Найбільшій гендерний дисбаланс спостерігається в судах першої інстанції.
Професія судді стає все більше жіночою – майже 55% суддів є жінками
Джерело ілюстративного фото: Ґрати
Державна судова адміністрація оприлюднила чергове узагальнення гендерного складу апеляційних та місцевих судів станом на 1 липня 2025 року.

Відповідно до інформації ДСА, станом на 1 липня в місцевих та апеляційних судах України обліковувалося 4 670 суддів.

При цьому 54,9% суддів (2 564) є жінками, а 45,1% (2 106) суддів є чоловіками.

Найбільш помітний гендерний дисбаланс зафіксовано в судах першої інстанції.

В судах першої інстанції ситуація наступна – з 4 059 суддів місцевих судів 55,5% суддів є жінками (2 251 суддя), а 44,5% суддів є чоловіками (1 808 суддів).

В судах апеляційної інстанції гендерний дисбаланс є не таким значним – з 611 суддів жінки складають 51,2% (313 суддів), а чоловіки – 48,8% (298 суддів).   

Якщо порівняти ситуацію, наприклад, з 2018 роком, то тоді гендерна ситуація в судах виглядала наступним образом.  

Станом на 1 липня 2018 року з 5 355 суддів 52% складали жінки (2 761 суддя), а 48% - чоловіки (2 594 судді).

З 4 284 суддів місцевих судів жінки складали 52% (2 213 суддів), тоді як 48% чоловіки (2 071 суддя).

А з 1 071 судді апеляційної інстанції у 2018 році жінки складали 51% (548 суддів), тоді як чоловіки – 49% (523 суддів).

Автор: В’ячеслав Хрипун

