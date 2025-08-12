Во Львовской области отправили за решетку мужчину, который угрожал расправой журналисту

Мужчину приговорили к году тюрьмы за угрозы журналисту во время выполнения редакционного задания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области 46-летний мужчина признан виновным в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности и угрозах журналисту.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в 2021 году обвиняемый угрожал одному из журналистов. Мужчина запугивал представителя СМИ, требуя прекратить собирать информацию о его брате — сотруднике патрульной полиции.

«Журналист в рамках своих профессиональных обязанностей выполнял редакционное задание: собирал информацию о соблюдении сотрудниками полиции действующего законодательства при патрулировании в районе одной из автодорог Дрогобычского района», — заявили в прокуратуре.

Мужчина начал запугивать журналиста, открыто высказывая угрозы избиением и убийством.

Суд назначил ему наказание — 1 год лишения свободы и штраф 3 400 грн. Также суд взыскал с мужчины 55 000 грн материального и 200 000 грн морального ущерба в пользу потерпевшего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.