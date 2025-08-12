Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области отправили за решетку мужчину, который угрожал расправой журналисту

21:53, 12 августа 2025
Мужчину приговорили к году тюрьмы за угрозы журналисту во время выполнения редакционного задания.
Во Львовской области 46-летний мужчина признан виновным в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности и угрозах журналисту.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в 2021 году обвиняемый угрожал одному из журналистов. Мужчина запугивал представителя СМИ, требуя прекратить собирать информацию о его брате — сотруднике патрульной полиции.

«Журналист в рамках своих профессиональных обязанностей выполнял редакционное задание: собирал информацию о соблюдении сотрудниками полиции действующего законодательства при патрулировании в районе одной из автодорог Дрогобычского района», — заявили в прокуратуре.

Мужчина начал запугивать журналиста, открыто высказывая угрозы избиением и убийством.

Суд назначил ему наказание — 1 год лишения свободы и штраф 3 400 грн. Также суд взыскал с мужчины 55 000 грн материального и 200 000 грн морального ущерба в пользу потерпевшего.

