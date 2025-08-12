Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині відправили за ґрати чоловіка, який погрожував розправою журналісту

21:53, 12 серпня 2025
Чоловіка засудили до року в’язниці за погрози журналісту під час виконання редакційного завдання.
На Львівщині 46-річного чоловіка визнано винним у перешкоджанні законній професійній діяльності та погрозі журналісту.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у 2021 році обвинувачений погрожував одному з журналістів. Чоловік залякував медійника, вимагаючи припинити збирати інформацію щодо його брата – працівника патрульної поліції.

«Журналіст у межах своїх професійних обов’язків  виконував редакційне завдання: збирав інформацію щодо дотримання працівниками поліції чинного законодавства при патрулюванні в районі одного з автошляхів Дрогобицького району», - заявили у прокуратурі.

Чоловік почав залякувати медійника, відкрито висловлюючи погрози побиттям та вбивством.

Суд призначив йому покарання – 1 рік позбавлення волі та штраф 3 400 грн. Також суд також стягнув з чоловіка 55 000 грн матеріальної та 200 000 грн моральної шкоди на користь потерпілого.

суд прокуратура

