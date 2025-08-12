Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики после продолжительного обсуждения 12 августа рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект 13467-1.

Как сообщил глава Комитета, народный депутат Денис Маслов, законопроектом предлагается установить базовый должностной оклад судьи местного суда в размере 26 орудийных величин, или же 90 220 грн в абсолютных цифрах.

«Вопрос сложный. Будем убеждать коллег по парламенту в необходимости поддержки именно этой инициативы. Параллельно продолжим в Комитете дискуссию об определении оптимального варианта определения базового должностного оклада судьи», — отметил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», реализация законопроекта потребует в 2026 году дополнительных расходов на выплату судейского вознаграждения в 1,37 млрд грн, которые планируется обеспечить за счет поступлений от уплаты судебного сбора.

В чем заключается «подводный камень»

Впрочем, здесь есть нюанс.

Дело в том, что законопроектом 13467-1, который внес Денис Маслов, не предлагается закрепить в законе о судоустройстве или в другом законе размер самой орудийной величины.

Этот размер предлагается правительству в «базовом» законопроекте 13466, который предусматривает лишь поручение Кабмину обеспечить установление в 2026 году базовой (орудийной) величины для определения размеров должностных окладов в сумме не менее 3 470 грн.

Следовательно, во-первых, речь идет не о закреплении размера орудийной величины для расчета, а лишь о поручении Кабмину, который может учесть или не учесть это поручение в законопроекте о бюджете на следующий год.

Во-вторых, если размер орудийной величины в 3 470 грн не закрепляется в законе о судоустройстве непосредственно, то его можно будет изменять другими законами.

По принципу «замораживания» прожиточного минимума для расчета окладов судей на уровне 2 102 грн, аналогичным образом можно заморозить или применить любой другой размер орудийной величины для их окладов.

Следовательно, сумма в 90 тысяч грн — это не гарантированная сумма, а лишь та, которую видят депутаты как перспективу.

Автор: Наталя Мамченко

