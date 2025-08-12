Практика судов
  1. В Украине

В Киеве снова «летают» – водитель BMW мчал по городу почти 150 км в час

22:18, 12 августа 2025
В Киеве патрульные снова задержали водителей, значительно превысивших скорость: Mercedes двигался 131 км/ч, а BMW — почти 150 км/ч.
В Киеве снова «летают» – водитель BMW мчал по городу почти 150 км в час
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве патрульные зафиксировали очередные случаи значительного превышения скорости.

Во время контроля скоростного режима с помощью прибора TruCam инспекторы остановили водителей автомобилей Mercedes и BMW, которые двигались по городу со скоростью 131 км/ч и 148 км/ч соответственно.

В отношении обоих правонарушителей вынесены постановления по ч. 4 ст. 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости более чем на 50 км/ч.

Напомним, что до этого инспекторы полиции остановили автомобиль BMW, который двигался по улицам столицы со скоростью 136 км/ч, превысив установленное ограничение более чем на 80 км/ч.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев водительские права патрульная полиция автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва