В Киеве снова «летают» – водитель BMW мчал по городу почти 150 км в час

В Киеве патрульные снова задержали водителей, значительно превысивших скорость: Mercedes двигался 131 км/ч, а BMW — почти 150 км/ч.

В Киеве патрульные зафиксировали очередные случаи значительного превышения скорости.

Во время контроля скоростного режима с помощью прибора TruCam инспекторы остановили водителей автомобилей Mercedes и BMW, которые двигались по городу со скоростью 131 км/ч и 148 км/ч соответственно.

В отношении обоих правонарушителей вынесены постановления по ч. 4 ст. 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости более чем на 50 км/ч.

Напомним, что до этого инспекторы полиции остановили автомобиль BMW, который двигался по улицам столицы со скоростью 136 км/ч, превысив установленное ограничение более чем на 80 км/ч.

