У Києві знову «літають» – водій BMW гнав містом майже 150 км за годину

У Києві патрульні знову затримали водіїв, які значно перевищили швидкість: Mercedes рухався 131 км/год, а BMW — майже 150 км/год.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві патрульні зафіксували чергові випадки значного перевищення швидкості.

Під час контролю швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam інспектори зупинили водіїв автомобілів Mercedes та BMW, які рухалися містом зі швидкістю 131 км/год та 148 км/год відповідно.

На обох правопорушників винесли постанови за ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості більш ніж на 50 км/год.

Нагадаємо, що перед цим інспектори поліції зупинили автомобіль BMW, який рухався вулицями столиці зі швидкістю 136 км/год, перевищивши встановлене обмеження більш ніж на 80 км/год.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.