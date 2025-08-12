Верховный суд Боснии позволил Милораду Додику избежать тюрьмы за штраф

Ранее лишенный мандата президента Республики Сербской Милорад Додик должен выплатить около 18 600 евро штрафа.

Верховный суд Боснии и Герцеговины принял решение, что Милорад Додик, которого ранее лишили мандата президента Республики Сербской, может избежать годичного тюремного заключения, заплатив штраф. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение было принято по просьбе Додика, который пытается сохранить свою должность после того, как другой суд в этом месяце приговорил его к году тюрьмы и запретил занимать государственные должности в течение шести лет за неуважение к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Размер штрафа составляет 36 500 боснийских марок (примерно 18 600 евро).

