Верховний суд Боснії дозволив Мілораду Додіку уникнути в’язниці за штраф

Раніше позбавили мандата президента Республіки Сербської Мілорад Додік має сплатити близько 18 600 євро штрафу.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Боснії і Герцеговини ухвалив рішення, що Мілорад Додік, якого раніше позбавили мандата президента Республіки Сербської, може уникнути річного тюремного ув’язнення, сплативши штраф. Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення було прийнято на прохання Додіка, який намагається зберегти свою посаду після того, як інший суд цього місяця засудив його до року в’язниці та заборонив обіймати державні посади протягом шести років за неповагу до рішень високого представника міжнародної спільноти в Боснії і Герцеговині.

Розмір штрафу становить 36 500 боснійських марок (приблизно 18 600 євро).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.