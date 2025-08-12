В Британии адвокатку, которая солгала суду о «сбое почты», лишили права на профессию

Адвокатку исключили из реестра юристов за обман клиентов и суда, в частности вымышленную историю о «сбое электронной почты».

В Великобритании 60-летнюю адвокатку Алисону Клер Банерджи, специализировавшуюся на трудовом праве в фирме Hunt and Coombs (Питерборо), исключили из реестра юристов за умышленное введение в заблуждение клиентов и суда. Об этом сообщает Law Gazette.

Банерджи представляла клиента в трудовом трибунале и во время предварительного слушания 15 июня 2022 года заявила, что отказывается от части изменений к иску. Она объяснила это тем, что якобы из-за «проблем с электронной почтой» не получила важное письмо от оппонентов до начала заседания.

Защита ответчика подала ходатайство о компенсации расходов, которое Банерджи не оспорила. Она также утверждала, что обращалась за помощью в ИТ-отдел, однако расследование в фирме показало — никаких обращений или технических сбоев в этот период не зафиксировано.

На заседании Дисциплинарного трибунала юристов адвокатка признала, что предоставила суду ложную информацию. Она также созналась, что без согласия клиента согласилась на мировое соглашение, ввела в заблуждение еще двух клиентов и дала ложное объяснение штрафа более чем в £2,500.

По словам Банерджи, она «говорила клиентам то, что они хотели услышать, лишь бы прекратить постоянный поток их электронных писем».

Трибунал назвал ее действия «серьезными, умышленными и систематическими проявлениями нечестности» и постановил исключить Банерджи из реестра юристов, запретив ей в дальнейшем практиковать.

