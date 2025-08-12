Практика судів
  1. У світі

У Британії адвокатку, яка збрехала суду про «збій пошти», позбавили права на професію

21:30, 12 серпня 2025
Адвокатку виключили з реєстру юристів за обман клієнтів і суду, зокрема вигадану історію про «збій електронної пошти».
У Британії адвокатку, яка збрехала суду про «збій пошти», позбавили права на професію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Британії 60-річну адвокатку Алісон Клер Банерджі, яка спеціалізувалася на трудовому праві у фірмі Hunt and Coombs (Пітерборо), виключили з реєстру юристів через умисне введення в оману клієнтів та суду. Про це повідомляє Law Gazette.

Банерджі представляла клієнта у трудовому трибуналі та під час попереднього слухання 15 червня 2022 року повідомила, що відмовляється від частини змін до позову. Вона пояснила це тим, що нібито через «проблеми з електронною поштою» не отримала важливого листа від опонентів до початку засідання.

Захист відповідача подав клопотання про компенсацію витрат, яке Банерджі не оскаржила. Вона також заявила, що зверталася по допомогу до ІТ-відділу, але розслідування у фірмі показало — жодних звернень чи технічних збоїв у цей період не було.

На засіданні Дисциплінарного трибуналу юристів адвокатка визнала, що надала суду неправдиву інформацію. Вона також зізналася, що без згоди клієнта погодилася на мирову угоду, ввела в оману ще двох інших клієнтів та неправдиво пояснила причини штрафу в понад £2,500.

За словами Банерджі, вона «казала клієнтам те, що вони хотіли почути, аби зупинити постійний потік їхніх електронних листів».

Трибунал назвав її дії «серйозними, умисними та систематичними проявами нечесності» й ухвалив виключити Банерджі з реєстру юристів, заборонивши їй надалі практикувати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат Великобританія Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент Зеленський доручив уряду опрацювати можливість повторної вступної кампанії до вишів взимку

«Була ідея зокрема зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти», зазначив Президент.

Володимир Зеленський доручив уряду зняти обмеження на виїзд для чоловіків до 22 років

Президент доручив Кабміну опрацювати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років

Підвищення зарплат в апаратах судів: правовий комітет Ради вирішив поцікавитися у Кабміну, що там зі встановленням коефіцієнтів

Водночас Президент поки не підписав закон, який дозволяє застосувати коефіцієнти для підвищення зарплат працівникам апаратів судів в 2025 році.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн за основу – Денис Маслов

Суддям місцевих судів можуть підвищити посадовий оклад до 90 тисяч грн.

Професія судді стає все більше жіночою – майже 55% суддів є жінками

Найбільшій гендерний дисбаланс спостерігається в судах першої інстанції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду