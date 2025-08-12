У Британії адвокатку, яка збрехала суду про «збій пошти», позбавили права на професію

Адвокатку виключили з реєстру юристів за обман клієнтів і суду, зокрема вигадану історію про «збій електронної пошти».

У Британії 60-річну адвокатку Алісон Клер Банерджі, яка спеціалізувалася на трудовому праві у фірмі Hunt and Coombs (Пітерборо), виключили з реєстру юристів через умисне введення в оману клієнтів та суду. Про це повідомляє Law Gazette.

Банерджі представляла клієнта у трудовому трибуналі та під час попереднього слухання 15 червня 2022 року повідомила, що відмовляється від частини змін до позову. Вона пояснила це тим, що нібито через «проблеми з електронною поштою» не отримала важливого листа від опонентів до початку засідання.

Захист відповідача подав клопотання про компенсацію витрат, яке Банерджі не оскаржила. Вона також заявила, що зверталася по допомогу до ІТ-відділу, але розслідування у фірмі показало — жодних звернень чи технічних збоїв у цей період не було.

На засіданні Дисциплінарного трибуналу юристів адвокатка визнала, що надала суду неправдиву інформацію. Вона також зізналася, що без згоди клієнта погодилася на мирову угоду, ввела в оману ще двох інших клієнтів та неправдиво пояснила причини штрафу в понад £2,500.

За словами Банерджі, вона «казала клієнтам те, що вони хотіли почути, аби зупинити постійний потік їхніх електронних листів».

Трибунал назвав її дії «серйозними, умисними та систематичними проявами нечесності» й ухвалив виключити Банерджі з реєстру юристів, заборонивши їй надалі практикувати.

