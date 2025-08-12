Апелляционный админсуд в Киеве запретил ТЦК призывать мужчину с отсрочкой в порядке обеспечения иска

Шестой апелляционный админсуд для предотвращения призыва мужчины с отсрочкой решил принять меры по обеспечению иска и запретил ТЦК его призывать, ссылаясь на позицию Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в феврале 2025 года Верховный Суд постановил, что установление факта незаконности призыва ТЦК не приводит к увольнению незаконно мобилизованного с военной службы (по делу 160/2592/23).

Руководствуясь той логикой, что решение суда по существу уже не повлияет на надлежащее восстановление прав лица, некоторые суды по просьбе военнообязанных применяют меры по обеспечению иска путем запрета ТЦК осуществлять призыв.

В частности, как писала «Судебно-юридическая газета», Восьмой апелляционный административный суд решил принять меры по обеспечению иска по заявлению мужчины, который судился с ТЦК из-за непредоставления ему отсрочки соответствующей комиссией как получателю образования. До решения спора по существу Восьмой ААС запретил ТЦК совершать действия по призыву мужчины.

Как отметил Восьмой ААС, судя по позиции Верховного Суда, непринятие мер по обеспечению иска путем запрета ТЦК мобилизовать истца может повлечь для истца негативные последствия, поскольку предоставление отсрочки лицу, которое уже является военнослужащим, невозможно (постановление по делу ЗД/380/5/25).

Аналогичную логику применил и Шестой апелляционный административный суд (ранее – Киевский ААС) в постановлении по делу 320/43862/24 от 21 июля 2025 года (председательствующий судья – Евгений Мезенцев).

Обстоятельства дела

Мужчина просил суд признать противоправной бездеятельность ТЦК по непродлению предоставленной отсрочки, обязать ТЦК ее продлить, признать противоправным действие ТЦК по направлению его на ВВК при незавершенном сроке действия отсрочки и т. д.

Также подал заявление о принятии мер по обеспечению иска путем запрета ТЦК совершать действия, связанные с мерами призыва до вступления в законную силу решения суда, кроме проверки оснований для предоставления отсрочки и ее оформления.

Заявитель указал, что при отсутствии продления срока действия отсрочки ответчик имеет право призвать его на военную службу, после чего истец приобретет статус военнослужащего, что сделает невозможным реализацию права на отсрочку. Также это сделает невозможным исполнение решения суда по исковому заявлению, если оно будет принято в пользу истца, поскольку предоставление отсрочки лицу, которое уже является военнослужащим, невозможно. Первая инстанция, Киевский окружной административный суд, отказал мужчине в принятии мер по обеспечению иска.

Что решил Шестой апелляционный административный суд

Как отметил Шестой ААС, обеспечение иска – это принятие судом, в производстве которого находится дело, мер по охране материально-правовых интересов истца против недобросовестных действий, решений субъекта властных полномочий, что гарантирует реальное исполнение положительно принятого решения.

Предметом иска является, в частности, бездеятельность ТЦК по непродлению действия предоставленной истцу отсрочки.

В заявлении об обеспечении иска истец просил запретить ТЦК совершать действия, связанные с мерами призыва до вступления в законную силу решения суда, кроме проверки оснований для предоставления отсрочки и ее оформления.

Коллегия судей пришла к выводу, что непринятие мер по обеспечению иска может существенно усложнить или сделать невозможным исполнение решения суда либо эффективную защиту или восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца.

По состоянию на момент обращения с иском и с этим заявлением, существуют основания утверждать, что ТЦК осуществляют меры по призыву истца на военную службу во время мобилизации, следовательно, речь идет об изменении его статуса с «военнообязанного» на «военнослужащего».

Суд апелляционной инстанции принимает во внимание выводы, изложенные Верховным Судом в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23, согласно которым процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть такой, которая уже состоялась, а признание процедуры противоправной не влечет восстановления прежнего положения лица, призванного на военную службу.

Следовательно, по мнению суда апелляционной инстанции, предложенные истцом меры по обеспечению иска соразмерны с заявленными истцом требованиями.

Необходимо обратить внимание, что применение мер по обеспечению иска в данном деле будет иметь следствием только отсрочку мобилизации истца. В то же время, непринятие таких мер может повлечь для истца негативные последствия в случае его мобилизации, поскольку предоставление отсрочки лицу, которое уже является военнослужащим, невозможно, в связи с чем защита прав, свобод и интересов истца, за защитой которых он обратился в суд, будет сведена на нет.

Применяя меры по обеспечению иска, суд не рассматривает вопрос правомерности заявленных исковых требований и наличия обстоятельств как оснований для удовлетворения иска. В данном случае судом устанавливается именно существование спора между сторонами и выбраны адекватные меры по обеспечению иска, которые будут действовать до момента вступления в законную силу судебного решения по делу.

Кроме того, судом установлено, что решением Киевского окружного административного суда от 30 июня 2025 года был частично удовлетворен административный иск, признана противоправной бездеятельность ТЦК по нерассмотрению заявления истца о предоставлении отсрочки от призыва и непринятию решения в порядке и способом, установленным в Порядке №560; обязано ТЦК заменить военно-учетный документ военнообязанному запаса; признаны противоправными действия ТЦК по направлению истца на медицинский осмотр ВВК при незавершенном сроке действия отсрочки и т. д.

Итак, коллегия судей ШААС пришла к выводу, что для надлежащей защиты прав истца, иск должен быть обеспечен путем запрета ТЦК совершать действия, связанные с мерами призыва на военную службу во время мобилизации, кроме проверки оснований для предоставления отсрочки и ее оформления, до вступления в законную силу решения суда в административном деле №320/43862/24.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.