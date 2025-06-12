Апелляционный админсуд запретил ТЦК совершать действия по мобилизации студента, применив меры обеспечения иска со ссылкой на позицию Верховного Суда

Комиссия ТЦК отказала в предоставлении отсрочки соискателю образования – апелляционный админсуд применил меры обеспечения иска, запретив призывать его до рассмотрения исковых требований по существу, и при этом сослался на позицию ВС относительно необратимости мобилизации.

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Восьмой апелляционный административный суд решил применить меры обеспечения иска по заявлению мужчины, который судился с ТЦК из-за непредоставления ему отсрочки соответствующей комиссией как соискателю образования. Так, до решения спора по существу Восьмой ААС запретил ТЦК осуществлять действия по призыву мужчины.

Примечательно, что при этом апелляционный админсуд сослался на известную позицию Верховного Суда от 5 февраля 2025 года по делу № 160/2592/23, согласно которой процедура призыва является необратимой, а признание процедуры противоправной не приводит к восстановлению прежнего положения лица.

Как отметил Восьмой ААС, судя по этой позиции Верховного Суда, непринятие мер обеспечения иска путем запрета ТЦК мобилизовать истца, может повлечь для истца негативные последствия, поскольку предоставление отсрочки лицу, которое уже является военнослужащим, невозможно (постановление Восьмого ААС от 1 мая 2025 года, дело ЗД/380/5/25, производство № А/857/10267/25).

Логика здесь заключается в том, что если суд не обеспечит иск, то в дальнейшем решение по существу исковых требований выполнить будет невозможно.

Обстоятельства дела

Мужчина 21 февраля 2025 года подал в суд заявление об обеспечении иска, требуя запретить ТЦК совершать действия по его призыву во время мобилизации до вступления в законную силу судебного решения по административному делу по его иску к ТЦК.

Заявление обосновывал тем, что им было направлено в ТЦК сопроводительное письмо с заявлением по форме согласно Порядку проведения призыва №560.

К заявлению приложены документы о предоставлении отсрочки от призыва как соискателю профессионального высшего образования, обучающемуся на дневной форме обучения. В частности, военно-учетный документ в электронной форме от 13.11.2024, копию решения о зачислении на обучение от 25.09.2024, переведенного с польского языка; копию справки о принятии иностранца на обучение от 25.09.2024; копию контракта на обучение по программе «Двойной диплом» в Высшей школе внутренней безопасности в г. Лодзь (Польша) в Частном акционерном обществе «Высшее учебное заведение «Межрегиональная академия академия управления персоналом» и т.д.

В дальнейшем своим протоколом от 31 января 2025 года комиссия ТЦК приняла решение об отказе истцу в предоставлении отсрочки. Истец получил уведомление о результатах рассмотрения. Вместе с уведомлением была направлена повестка о явке в ТЦК для уточнения данных.

Мужчина, ссылаясь на несогласие с результатами рассмотрения его документов, указывал на намерение обжаловать ее в судебном порядке. Считает, что на основании поданных в ТЦК документов имеет право на отсрочку как соискатель профессионального высшего образования.

Считает, что без оформленной отсрочки к нему будут применяться мобилизационные действия, а потому без принятия мер обеспечения иска предложенным заявителем способом выполнение решения, в случае принятия решения в его пользу, будет невозможным.

Определением Львовского окружного административного суда от 24 февраля 2025 года было отказано в удовлетворении заявления об обеспечении иска.

Что решил апелляционный суд

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции, удовлетворения заявления и принятия мер обеспечения иска предложенным истцом способом.

Коллегия судей считает, что истцом доказано, что непринятие мер обеспечения иска может существенно осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда или эффективную защиту или восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца.

По состоянию на момент обращения с иском и с этим заявлением, существуют основания утверждать, что ответчиком осуществляются меры по призыву истца на военную службу, следовательно, речь идет об изменении его статуса с «военнообязанного» на «военнослужащего».

Относительно соразмерности принятия мер обеспечения административного иска способом, желаемым для истца, суд указал, что обеспечение административного иска путем запрета ТЦК совершать определенные действия до вступления в законную силу решения по иску о признании противоправным и отмене решения, обязательства к совершению действий, не изменяет объем прав и обязанностей сторон в споре и заинтересованных лиц.

Применение мер обеспечения иска в данном деле приведет лишь к отсрочке мобилизации истца в ряды ВСУ, если по результатам рассмотрения дела по существу суд откажет в удовлетворении административного иска.

В то же время, непринятие таких мер может повлечь для истца негативные последствия в случае его мобилизации, поскольку предоставление отсрочки лицу, которое уже является военнослужащим, невозможно, в связи с чем защита прав, свобод и интересов истца, за защитой которых он обратился в суд, будет существенно затруднена.

Суд апелляционной инстанции, вынося постановление, учитывает выводы, изложенные Верховным Судом в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу № 160/2592/23, согласно которым процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть такой, которая уже состоялась, а признание процедуры противоправной не приводит к восстановлению прежнего положения лица, призванного на военную службу.

Содержание апелляционной жалобы указывает на то, что истцом был подан иск об отмене спорного решения ответчика и определением Львовского окружного административного суда от 3 марта 2025 года по делу № 380/3597/25 открыто производство по административному делу.

Следовательно, меры обеспечения иска соразмерны заявленным истцом требованиям, истцом не допущено злоупотребления процессуальными правами.

В то же время, применяя меры обеспечения иска, судом не рассматривается вопрос правомерности заявленных исковых требований и наличия обстоятельств как оснований для удовлетворения иска. В данном случае судом устанавливается именно существование спора между сторонами и выбраны адекватные меры обеспечения иска, которые будут действовать до момента вступления в законную силу судебного решения по существу дела.

Таким образом, Восьмой ААС определение Львовского окружного административного суда об отказе в обеспечении иска отменил. Заявление мужчины об обеспечении иска удовлетворил и запретил ТЦК совершать действия по призыву до вступления в законную силу судебного решения по административному делу.

Впоследствии стало известно, что Львовский окружной административный суд решением от 23 апреля 2025 года по делу № 380/3597/25 требования мужчины удовлетворил по существу. Так, суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК по вопросам предоставления военнообязанным отсрочки в части отказа истцу в предоставлении отсрочки, а также обязал комиссию повторно рассмотреть его заявление.

Автор: Наталя Мамченко

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