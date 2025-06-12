ВККС рекомендовала назначить на должности двух судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 11 июня, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе был рассмотрен вопрос о рекомендации для назначения на должности судей. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационной оценки, Комиссия приняла решение рекомендовать:

- Рыбас Аллу Викторовну для назначения на должность судьи Белозерского районного суда Херсонской области;

- Невмержицкую Елену Андреевну для назначения на должность судьи Коростенского городского районного суда Житомирской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.