ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

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У середу, 11 червня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

- Рибас Аллу Вікторівну для призначення на посаду судді Білозерського районного суду Херсонської області;

- Невмержицьку Олену Андріївну для призначення на посаду судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

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