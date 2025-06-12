У Харкові чоловік не прийшов до ТЦК після повістки, а згодом оформив відстрочку від мобілізації — що вирішив суд

ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації, він отримав повістку, проте так і не прибув до ТЦК.

Ілюстративне фото, джерело - glavred.info

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У Харкові суд покарав військовозобов’язаного, який отримав повістку, але ухилився від мобілізації. Вирок у справі № 953/10970/24 виніс Київський районний суд Харкова.

У матеріалах справи вказується, що харків’янин у вересні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації.

Чоловік отримав повістку, проте так і не прибув до ТЦК.

На суді обвинувачений провину заперечив. Військовозобов’язаний заявив, що прийшов на роботу, де його зустріли працівники поліції та військові з ТЦК. Чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.

«Він не поїхав до ТЦК, оскільки йому стало погано, він викликав швидку та притримувався рекомендацій лікаря. В цей день він повідомим телефоном співробітникові ТЦК про неможливість явки, а наступного дня надіслав поштою документи до ТЦК. Після вказаних подій до ТЦК не приходив. Станом на зараз у нього оформлена відстрочка від мобілізації, оскільки у нього є мати, яка має 2 групу інвалідності. Умисно від мобілізації не ухилявся», — йдеться у свідченні чоловіка.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину передбаченого ст.336 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком 3 роки.

На вирок може бути подано апеляцію до Харківського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Київський районний суд м. Харкова.

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