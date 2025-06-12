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В Харькове мужчина не пришел в ТЦК после повестки, а затем оформил отсрочку от мобилизации — что решил суд

17:08, 12 июня 2025
ВЛК признала мужчину годным к мобилизации, он получил повестку, однако так и не прибыл в ТЦК.
В Харькове мужчина не пришел в ТЦК после повестки, а затем оформил отсрочку от мобилизации — что решил суд
Иллюстративное фото, источник - glavred.info
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В Харькове суд наказал военнообязанного, который получил повестку, но уклонился от мобилизации. Приговор по делу № 953/10970/24 вынес Киевский районный суд Харькова.

В материалах дела указано, что харьковчанин в сентябре 2024 года прошёл военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации.

Мужчина получил повестку, однако так и не явился в ТЦК.

На суде обвиняемый свою вину отрицал. Он заявил, что пришёл на работу, где его встретили сотрудники полиции и представители ТЦК. После этого он прошёл ВВК, которая признала его годным.

«Он не поехал в ТЦК, так как почувствовал себя плохо, вызвал скорую и придерживался рекомендаций врача. В тот день он сообщил сотруднику ТЦК по телефону о невозможности явки, а на следующий день отправил документы в ТЦК по почте. После этого он больше не появлялся в территориальном центре. В данный момент у него оформлена отсрочка от мобилизации, так как он ухаживает за матерью, которая имеет II группу инвалидности. Уклоняться от мобилизации он умышленно не собирался», — говорится в показаниях мужчины.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения через Киевский районный суд г. Харькова.

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