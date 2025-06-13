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В Сумской области мошенник организовал продажу фейковых биткойнов на 160 тысяч долларов

07:54, 13 июня 2025
Правоохранители прекратили деятельность очередного кибермошенника.
В Сумской области мошенник организовал продажу фейковых биткойнов на 160 тысяч долларов
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В Сумах 12 июня правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему юноше, который продавал несуществующую криптовалюту.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, имея специальные знания и навыки в сфере ИТ-технологий, подозреваемый создал псевдотрейдинговую платформу, с помощью которой якобы можно приобрести криптовалюту. Далее в одном из мессенджеров он познакомился с жителем Сум, которому предложил свои услуги в организации покупки биткойнов. Юноша помог мужчине создать электронный кошелек на криптобирже и приобрести 0,64 «биткойна», за которые мужчина перевел 60 тыс. долларов США.

«Осознав, что никакого зачисления криптовалюты на электронный кошелек не произошло, мужчина снова обратился к своему „консультанту“. Юноша убедил его, что все в порядке, однако на данный момент любые транзакции заблокированы из-за того, что приобретенная ими криптовалюта была задействована в рисковых операциях», — заявили в прокуратуре.

Подозреваемый объяснил потерпевшему, что для разблокировки дальнейших операций с криптовалютой необходимо еще приобрести биткойны. Впоследствии юноша встретился с потерпевшим и получил от него еще 100 тыс. долларов США для якобы покупки 0,92 биткойна. Однако распорядиться средствами он не успел, так как его задержали правоохранители.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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прокуратура Сумы криптовалюта

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