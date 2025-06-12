Meta и TikTok оспаривают в суде технический сбор ЕС

Компании оспаривают в Европейском суде общей юрисдикции размер обязательных отчислений на работу регуляторов.

Фото: techinasia.com

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Компании Meta Platforms и TikTok подали судебные иски против надзорного сбора Европейского Союза, утверждая, что метод его расчета является ошибочным и непропорциональным. Эти дела были переданы на рассмотрение Общего суда Европейского Союза 11 июня, сообщает Reuters.

Сбор, введенный в 2022 году в рамках Закона о цифровых услугах (DSA), установлен на уровне 0,05% от годового мирового чистого дохода компании.

Он предназначен для покрытия расходов Европейской комиссии на мониторинг соблюдения законодательства. Расчет основывается на среднем количестве активных пользователей в месяц и прибыли или убытках компании за предыдущий финансовый год.

Адвокат Meta, Ассимакис Комнинос, поставил под сомнение прозрачность расчета сбора. Он заявил, что расчет основывается на доходах всей группы компаний, а не на прибыли дочерних предприятий.

Адвокат TikTok, Билл Бэтчелор, раскритиковал сбор как «неточный и дискриминационный». Он утверждал, что Комиссия дважды учитывала пользователей, которые заходят на платформу с разных устройств.

Европейская комиссия защитила свою методику. Адвокат Лорна Армати заявила, что использование прибыли всей группы уместно, поскольку оно отражает финансовые ресурсы, доступные для уплаты сбора.

Она также отметила, что компаниям была предоставлена достаточная информация относительно расчетов.

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