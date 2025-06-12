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НАПК изменило условия удаления деклараций с Реестра

16:39, 12 июня 2025
Помимо возможности удаления декларации из Реестра для кандидатов на должности, НАПК также изменило формулировку относительно сроков хранения деклараций после прекращения работы в Общественном совете добропорядочности и в конкурсных комиссиях.
НАПК изменило условия удаления деклараций с Реестра
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приказом №129/25 внесло изменения в Порядок формирования, ведения и обнародования (предоставления) информации Единого государственного реестра деклараций.

В частности, изменения касаются сроков хранения деклараций в Реестре, возможности удаления из Реестра декларации кандидата на должность. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», у кандидатов на должности, которые не прошли по конкурсу, появится возможность удалить свою декларацию из реестра.

Также этими изменениями четкие формулировки заменили на более общие.

Если ранее в Порядке было указано, что срок для хранения декларации в Реестре зависит от того, выполняло ли лицо, в том числе, «иную деятельность, указанную в подпунктах «а», «в»-«г» пункта 2 ч. 1 статьи 3 Закона», то теперь формулировка звучит так: «выполнение функций государства или местного самоуправления или приравненной в соответствии с Законом к таким функциям деятельности» без ссылки на конкретные пункты закона о предотвращении коррупции.

При этом, к примеру, в упомянутом подпункте «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о предотвращении коррупции речь идет о членах Общественного совета добропорядочности и лицах, входящих в состав конкурсных и дисциплинарных комиссий (кроме иностранцев-нерезидентов, входящих в состав таких комиссий).

Следовательно, изменениями в Порядок непосредственная ссылка на пункты закона была убрана.

Так, в соответствии с изменениями в п. 2 Порядка документы, которые субъект декларирования подал в Реестр, хранятся в Реестре в течение всего времени выполнения этим лицом функций государства или местного самоуправления или приравненной в соответствии с Законом к таким функциям деятельности, а также в течение 5 лет после прекращения выполнения им указанных функций (деятельности), кроме последней поданной таким лицом декларации, которая хранится бессрочно.

Декларации кандидата на должность хранятся в Реестре в течение 2 лет со дня их подачи, при условии, что субъект декларирования не выполнял и не выполняет функций государства или местного самоуправления или приравненной в соответствии с Законом к таким функциям деятельности.

Напомним, что до изменений пункт 2 Порядка предусматривал, что документы, которые субъект декларирования подал в Реестр, хранятся в Реестре в течение всего времени выполнения этим лицом функций государства или местного самоуправления или иной деятельности, указанной в подпунктах «а», «в»-«г» пункта 2 ч. 1 статьи 3 Закона, а также в течение 5 лет после прекращения выполнения им указанных функций (деятельности), кроме последней поданной таким лицом декларации, которая хранится бессрочно.

Также изменениями предусмотрено, что в случае установления Национальным агентством по результатам рассмотрения заявления и приложений, что заявитель соответствует требованиям, определенным пунктом 2 этого раздела, НАПК удаляет документы, поданные заявителем, из публичной части Реестра.

В случае установления НАПК по результатам рассмотрения заявления и приложений, что заявитель выполнял или выполняет функции государства или местного самоуправления или приравненную в соответствии с Законом к таким функциям деятельность, или не выполняет указанных функций (деятельности) в течение меньших от определенных абзацем первым пункта 2 этого раздела сроков, Национальное агентство отказывает заявителю в удалении документов, поданных им в Реестр.

До изменений порядок предусматривал, что в случае установления НАПК по результатам рассмотрения заявления и приложенных к ней документов, что заявитель не выполняет функций государства или местного самоуправления или иной деятельности, указанной в подпунктах «а», «в»-«г» пункта 2 части первой статьи 3 Закона, в течение последних 5 лет, НАПК удаляет документы, поданные таким лицом, из публичной части Реестра.

В случае установления НАПК по результатам рассмотрения заявления и приложенных к ней документов, что заявитель выполняет функции государства или местного самоуправления или иную деятельность, указанную в подпунктах «а», «в»-«г» пункта 2 части первой статьи 3 Закона, или не выполняет указанных функций (деятельности) в течение менее последних 5 лет, НАПК отказывает заявителю в удалении документов, поданных им в Реестр.

Автор: Наталя Мамченко

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НАПК изменило условия удаления деклараций с Реестра

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