Кандидаты на должности отныне могут удалять ранее поданные декларации из Реестра НАПК

НАПК ввело новшество – теперь кандидаты на должности в различные государственные органы смогут удалять свои ранее поданные декларации из Реестра НАПК.

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Кандидаты на должности, которые подавали свои декларации в Реестр НАПК во время участия в различных конкурсах, теперь смогут удалять декларации. Такое новшество ввело Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Итак, если гражданин участвовал в каком-то конкурсе, но не прошел его – он сможет удалить данные о своем имуществе и родственниках из Реестра деклараций.

«Существует несколько видов электронных деклараций. Кроме известной всем «ежегодной» декларации существует декларация «кандидата на должность». Ее должны подавать все, кто решился на серьезное решение пойти на публичную службу: стать работником министерства или районной администрации, судьей, прокурором, детективом и т.д.

В этой декларации они указывают данные о своем и членов семьи имуществе, доходах и другую информацию, которая позволит любому гражданину оценить финансовое состояние кандидата до начала его работы на государство и сделать выводы о его добропорядочности.

Однако бывают случаи, когда человек подал кандидатскую декларацию, но ни разу не был назначен на должность, на которую претендовал. Причины могут быть разные – кто-то не прошел конкурс или проверку, у кого-то изменились жизненные обстоятельства, а кто-то испугался ответственности.

Однако многочисленные поданные ими декларации в Реестре оставались годами, поскольку сроки их хранения и удаления не были определены. Возникали логичные вопросы в целесообразности нахождения таких деклараций в Реестре.

Сами декларанты обращались в НАПК с просьбами об удалении деклараций, ведь в них есть чувствительная информация, которая находится в открытом доступе, и даже судились с НАПК.

Сейчас НАПК решило эту проблему, урегулировав порядок удаления деклараций «кандидата на должность».

Отныне такие декларации можно удалить из публичной части Реестра по заявлению декларанта, если он не выполнял и не выполняет функций государства или местного самоуправления или приравненной к такой деятельности, и при этом с даты подачи декларации «кандидата на должность» истекло два года», – отметили в НАПК.

Как подать заявление на удаление деклараций

Отныне, если лицо подавало в Реестр исключительно декларации «кандидата на должность», их возможно удалить из публичной части Реестра при одновременном соблюдении двух условий:

если лицо не выполняло и не выполняет функций государства или местного самоуправления или приравненной к такой деятельности;

если с даты подачи декларации истекло 2 года.

Удаление деклараций осуществляется НАПК исключительно по заявлению лица, которое их подавало. В заявлении указываются:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

адрес задекларированного/зарегистрированного места проживания (пребывания);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (при наличии);

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

информация о том, что после подачи в Реестр декларации кандидата на должность заявитель не выполнял и не выполняет указанных функций (деятельности).

К заявлению обязательно прилагаются актуальные по состоянию на дату отправки заявления документы:

копия трудовой книжки (в случае ее наличия);

другие сведения, подтверждающие невыполнение заявителем функций государства или местного самоуправления или приравненной в соответствии с Законом к таким функциям деятельности, например: сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования; выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5); сведения из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов об источниках/суммах начисленного дохода, начисленного (перечисленного) налога и военного сбора.

Поданное заявление рассматривается НАПК, и декларации удаляются в течение 20 рабочих дней.

Однако заявление также может быть оставлено без рассмотрения, если в нем отсутствуют сведения и/или приложения, указанные выше. В таком случае НАПК не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления вместе с имеющимися приложениями возвращает его заявителю с указанием причин возврата. Это не препятствует повторному обращению в НАПК.

Если будет установлено, что лицо выполняло или выполняет функции государства или местного самоуправления или приравненной к ним деятельности, заявление остается без удовлетворения, о чем заявитель будет проинформирован в течение 20 рабочих дней.

Следует отметить, что если лицо выполняло и/или выполняет указанные выше функции (деятельность), то удаление документов из Реестра осуществляется на общих основаниях, то есть через пять лет после прекращения выполнения лицом таких функций (деятельности). При этом последняя поданная таким лицом декларация хранится в Реестре бессрочно.

Автор: Наталя Мамченко

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