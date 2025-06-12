Практика судов
  1. В Украине

В рамках обмена пленными вернули воинов, которые считались пропавшими без вести — Лубинец

15:06, 12 июня 2025
Самому старшему из освобожденных — 59 лет, самому младшему — 22.
В рамках обмена пленными вернули воинов, которые считались пропавшими без вести — Лубинец
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине состоялся очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей. Домой вернулись военнослужащие Вооруженных Сил Украины — в частности Десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Морской пехоты, Воздушных Сил, Сил теробороны, Сил безопасности и специальных операций. Также освобождены бойцы Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Как указал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, многие из возвращенных находились в плену с первых дней полномасштабного вторжения, а некоторые до сих пор считались пропавшими без вести. Самому старшему из освобожденных — 59 лет, самому младшему — 22.

Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжело больных украинских военнослужащих. Его результат — это результат упорной работы государственных органов Украины, входящих в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс продолжается по поручению Президента Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война обмен пленными

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты на должности отныне могут удалять ранее поданные декларации из Реестра НАПК

НАПК ввело новшество – теперь кандидаты на должности в различные государственные органы смогут удалять свои ранее поданные декларации из Реестра НАПК.

Положениями УПК не предусмотрено обязательное заверение восстановленных материалов электронной подписью — Верховный Суд

Как указал Верховный Суд, главное, чтобы их достоверность была подтверждена надлежащим образом, что и было сделано судом первой инстанции в рамках восстановления материалов производства.

Верховный Суд попал под масштабную кибератаку – что известно

Электронные сервисы кассационных судов пока не работают, однако надежда на скорейшее возобновление их работы есть.

Партнеры предлагают ужесточить требования к проверке деклараций добропорядочности судей, что повлияет на судейскую карьеру

Комитет получил «поправки» к законопроекту от директората Еврокомиссии, где предлагается, чтобы мог проверяться любой период деятельности судьи, а его отсутствие не препятствовало ВККС принимать решение.

Молодой человек с бензопилой пытался помешать исполнению судебного решения – Андрей Гайченко показал обычный рабочий день госисполнителей, видео

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко показал «хоррор-муви», на котором молодой человек с бензопилой пытался помешать исполнению судебного решения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва