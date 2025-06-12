В рамках обмена пленными вернули воинов, которые считались пропавшими без вести — Лубинец

Самому старшему из освобожденных — 59 лет, самому младшему — 22.

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В Украине состоялся очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей. Домой вернулись военнослужащие Вооруженных Сил Украины — в частности Десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Морской пехоты, Воздушных Сил, Сил теробороны, Сил безопасности и специальных операций. Также освобождены бойцы Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Как указал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, многие из возвращенных находились в плену с первых дней полномасштабного вторжения, а некоторые до сих пор считались пропавшими без вести. Самому старшему из освобожденных — 59 лет, самому младшему — 22.

Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжело больных украинских военнослужащих. Его результат — это результат упорной работы государственных органов Украины, входящих в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс продолжается по поручению Президента Украины.

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