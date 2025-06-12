Положениями УПК не предусмотрено обязательное заверение восстановленных материалов электронной подписью — Верховный Суд

Как указал Верховный Суд, главное, чтобы их достоверность была подтверждена надлежащим образом, что и было сделано судом первой инстанции в рамках восстановления материалов производства.

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Отсутствие электронной подписи на восстановленных материалах уголовного производства, достоверность которых была подтверждена надлежащим образом судом первой инстанции в рамках восстановления материалов производства, не является основанием для признания их ненадлежащими доказательствами, поскольку положениями УПК не предусмотрено обязательное заверение восстановленных материалов электронной подписью. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 31 марта 2025 года по делу № 320/1199/19.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 115 УК. В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что вследствие неуказания некоторых реквизитов в восстановленных материалах уголовного производства (подписи, должности и т.д.) было нарушено право на защиту.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций в части квалификации действий, вида и размера назначенного осужденному наказания, взыскания в пользу потерпевшего морального вреда, исчисления начала отбывания наказания.

Отменено определение апелляционного суда в части разрешения гражданского иска потерпевшей о взыскании с осужденного в ее пользу морального вреда и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС ВС указал, что положениями ч. 1 ст. 615-1 УПК определено, что восстановлению подлежат утраченные материалы уголовного производства, которое не завершилось направлением обвинительного акта в суд, или судебное разбирательство начато, однако решение суда не принято, или принятое решение не вступило в законную силу.

Согласно ч. 5 ст. 615-1 УПК, на основании собранных и проверенных материалов следственный судья, суд выносит определение о восстановлении материалов утраченного уголовного производства полностью или в части, которую, по его мнению, необходимо восстановить.

Как усматривается из материалов уголовного производства, следственный судья установил, что приговор местного суда в отношении обвиняемого не вступил в законную силу и вынес определение о восстановлении утраченных материалов уголовного производства, на которые ссылается сторона обвинения как на доказательства виновности осужденного.

Следовательно, доказательства, на недостатки в которых указывают обвиняемый и его защитник, были восстановлены способом, предусмотренным процессуальным законом.

Более того, материалы уголовного производства содержат доказательства того, что обвиняемый и его защитник были ознакомлены с обвинительным актом и реестром материалов досудебного расследования, поскольку последние во время судебного разбирательства, как в суде первой инстанции, так и во время апелляционного пересмотра оперировали материалами производств при осуществлении защиты, что не может свидетельствовать об их неознакомлении с этими материалами. Кроме этого, требованиями УПК не предусмотрено обязательного заверения восстановленных материалов электронной подписью.

Главное, чтобы их достоверность была подтверждена надлежащим образом, что и было сделано судом первой инстанции в рамках восстановления материалов производства.

Вместе с этим ни защитник, ни обвиняемый не приводят веских мотивов того, каким образом ссылка на восстановленные материалы уголовного производства нарушает право на защиту, ведь вполне предсказуемо, что восстановленный документ не является его оригиналом и может не иметь подписи соответствующего лица.

Автор: Наталя Мамченко

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