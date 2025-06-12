Положеннями КПК не передбачено обов'язкового засвідчення відновлених матеріалів електронним підписом — Верховний Суд

Як вказав Верховний Суд, головне, щоб їх достовірність була підтверджена належним чином, що і було зроблено судом першої інстанції в рамках відновлення матеріалів провадження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відсутність електронного підпису на відновлених матеріалах кримінального провадження, достовірність яких була підтверджена належним чином судом першої інстанції в рамках відновлення матеріалів провадження, не є підставою для визнання їх неналежними доказами, оскільки положеннями КПК не передбачено обов'язкового засвідчення відновлених матеріалів електронним підписом. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 31 березня 2025 року по справі 320/1199/19.

Обставини справи

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 115 КК. У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що внаслідок незазначення деяких реквізитів у відновлених матеріалах кримінального провадження (підпису, посади тощо), було порушено право на захист.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій в частині кваліфікації дій, виду та розміру призначеного засудженому покарання, стягнення на користь потерпілого моральної шкоди, обрахування початку відбування покарання.

Скасовано ухвалу апеляційного суду в частині вирішення цивільного позову потерпілої про стягнення з засудженого на її користь моральної шкоди і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС ВС вказав, що положеннями ч. 1 ст. 615-1 КПК визначено, що відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акту до суду, або судовий розгляд розпочато, проте рішення суду не ухвалено, або ухвалене рішення не набрало законної сили.

За ч. 5 ст. 615-1 КПК на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що вирок місцевого суду щодо обвинуваченого не набрав законної сили і постановив ухвалу про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, на які покликається сторона обвинувачення як на докази винуватості засудженого.

Отже, докази, на недоліки в яких вказує обвинувачений і його захисник, були відновлені у спосіб, передбачений процесуальним законом.

Більше того, матеріали кримінального провадження містять докази того, що обвинувачений та його захисник були ознайомлені з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування, оскільки останні під час судового розгляду, як в суді першої інстанції, так і під час апеляційного перегляду оперували матеріалами провадженнями під час здійснення захисту, що не може свідчити про їх не ознайомлення з цими матеріалами. Крім цього, вимогами КПК не передбачено обов'язкового засвідчення відновлених матеріалів електронним підписом.

Головне, щоб їх достовірність була підтверджена належним чином, що і було зроблено судом першої інстанції в рамках відновлення матеріалів провадження.

Разом із цим ані захисник, ані обвинувачений не наводять вагомих мотивів того, яким чином покликання на відновлені матеріали кримінального провадження порушують право на захист, адже цілком передбачувано, що відновлений документ не є його оригіналом і може не мати підпису відповідної особи.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.