У межах обміну полоненими повернули воїнів, які вважалися зниклими безвісти – Лубінець

Найстаршому серед звільнених — 59 років, наймолодшому — 22.

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В Україні відбувся черговий етап обміну полоненими в межах стамбульських домовленостей. Додому повернулися військовослужбовці Збройних Сил України — зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил, Морської піхоти, Повітряних Сил, Сил тероборони, Сил безпеки та спеціальних операцій. Також звільнено бійців Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Як вказав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, багато з повернутих перебували в полоні з перших днів повномасштабного вторгнення, а деякі з них до сьогодні вважалися зниклими безвісти. Найстаршому серед звільнених — 59 років, наймолодшому — 22.

Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих українських військових. Його результат — це наполеглива роботи державних органів України, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Процес триває за дорученням Президента України.

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