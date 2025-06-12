Кандидати на посади відтепер можуть видаляти раніше подані декларації з Реєстру НАЗК

НАЗК запровадило новацію – тепер кандидати на посади до різних державних органів зможуть видаляти свої раніше подані декларації з Реєстру НАЗК.

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Кандидати на посади, які подавали свої декларації до Реєстру НАЗК під час участі у різних конкурсах, тепер зможуть видаляти декларації. Таку новацію запровадило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Отже, якщо громадянин брав участь в якомусь конкурсі, але не пройшов його – він зможе видалити дані про своє майно і родичів з Реєстру декларацій.

«Існує кілька видів електронних декларацій. Крім відомої всім «щорічної» декларації існує декларація «кандидата на посаду». Її мають подавати всі, хто наважився на серйозне рішення піти на публічну службу: стати працівником міністерства чи районної адміністрації, суддею, прокурором, детективом тощо.

В цій декларації вони зазначають дані про своє та членів сім’ї майно, доходи та іншу інформацію, яка дасть можливість будь-якому громадянину оцінити фінансовий стан кандидата до початку його роботи на державу та зробити висновки про його доброчесність.

Проте бувають випадки, коли людина подала кандидатську декларацію, але жодного разу не була призначена на посаду, на яку претендувала. Причини можуть бути різні - хтось не пройшов конкурс чи перевірку, у когось змінилися життєві обставини, а хтось злякався відповідальності.

Проте численні подані ними декларації в Реєстрі лишалися роками, оскільки строки їх зберігання та видалення не були визначені. Виникали логічні питання в доцільності знаходження таких декларацій в Реєстрі.

Самі декларанти звертались до НАЗК з проханнями про видалення декларацій, адже в них є чутлива інформація, яка перебуває у відкритому доступі, і навіть позивалися до НАЗК.

Наразі НАЗК вирішило цю проблему, врегулювавши порядок видалення декларацій «кандидата на посаду».

Відтепер такі декларації можна видалити з публічної частини Реєстру за заявою декларанта, якщо він не виконував та не виконує функцій держави або місцевого самоврядування або прирівняної до такої діяльності та при цьому з дати подачі декларації «кандидата на посаду» спливло два роки», зазначили у НАЗК.

Як подати заяву на видалення декларацій

Відтепер, якщо особа подавала до Реєстру виключно декларації «кандидата на посаду», їх можливо видалити з публічної частини Реєстру за одночасно двох умов:

якщо особа не виконувала та не виконує функцій держави або місцевого самоврядування або прирівняної до такої діяльності;

якщо з дати подачі декларації спливло 2 роки.

Видалення декларацій здійснюється НАЗК виключно за заявою особи, яка їх подавала. У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування);

реквізити документа, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

інформація, що після подання до Реєстру декларації кандидата на посаду заявник не виконував та не виконує зазначених функцій (діяльності).

До заяви обов’язково додаються актуальні станом на дату надсилання заяви документи:

- копія трудової книжки (у разі її наявності);

- інші відомості, що підтверджують невиконання заявником функцій держави або місцевого самоврядування чи прирівняної відповідно до Закону до таких функцій діяльності, наприклад: відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; виписка з системи персоніфікованого обліку (ОК-5); відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору.

Подана заява розглядається НАЗК і декларації видаляються упродовж 20 робочих днів.

Проте заява також може бути залишена без розгляду, якщо в ній відсутні відомості та/або додатки, вказані вище. У такому разі НАЗК не пізніше 10 робочих днів з дня надходження заяви разом із наявними додатками повертає її заявнику із зазначенням причин повернення. Це не перешкоджає повторному зверненню до НАЗК.

Якщо буде встановлено, що особа виконувала чи виконує функції держави або місцевого самоврядування чи прирівняної до них діяльності, заява залишається без задоволення, про що заявника буде поінформовано упродовж 20 робочих днів.

Слід зазначити, що якщо особа виконувала та/або виконує зазначені вище функції (діяльність), то видалення документів з Реєстру здійснюється на загальних підставах, тобто через п’ять років після припинення виконання особою таких функцій (діяльності). При цьому остання подана такою особою декларація зберігається в Реєстрі безстроково.

Автор: Наталя Мамченко

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