Публікацію декларацій військових відкладуть на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані – Юлія Свириденко

Публікацію декларацій військових в Реєстрі НАЗК пропонується відкласти на рік після завершення воєнного стану.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що під час позачергового засідання Кабміну було погоджено пропозицію Міноборони відкласти публікацію в Реєстрі НАЗК декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.

Чинний закон про запобігання корупції передбачає, що суб’єкти декларування з числа військовослужбовців Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку, Управління державної охорони, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, а також поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій, зобов’язані подати декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин – припинення або скасування воєнного стану чи звільнення з військової служби (служби в поліції).

Також, за словами Юлії Свириденко, на доручення Ставки ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту.

Так, військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли — без зайвої бюрократії. Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними (як уточнив міністр оборони Денис Шмигаль, ціна визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що встановлює орієнтовну ринкову вартість).

Крім того, майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Якщо воно до 1,7 млн грн — процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну.

Денис Шмигаль уточнив, що оновлений алгоритм дозволить командирам самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість військового майна не перевищує 1,7 млн грн. Строки списання також будуть скорочені. Буде урегульовано особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів.

Автор: Наталя Мамченко

