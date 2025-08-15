Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко

19:18, 15 августа 2025
Публикацию деклараций военных в Реестре НАПК предлагается отложить на год после завершения военного положения.
Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что во время внеочередного заседания Кабмина было согласовано предложение Минобороны отложить публикацию в Реестре НАПК деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.

Действующий закон о предотвращении коррупции предусматривает, что субъекты декларирования из числа военнослужащих Государственной пограничной службы, Госспецсвязи, Управления государственной охраны, Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, созданных в соответствии с законами, а также полицейских полиции особого назначения, которые во время действия военного положения привлечены к ведению боевых действий, обязаны подать декларации не позднее 90 календарных дней со дня наступления первого из таких обстоятельств — прекращения или отмены военного положения или увольнения с военной службы (службы в полиции).

Также, по словам Юлии Свириденко, по поручению Ставки приняли решения, которые помогут быстро закрыть потребности фронта.

Так, воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы — без лишней бюрократии. Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным (как уточнил министр обороны Денис Шмыгаль, цена будет определяться на основании экспертного заключения или отчета об оценке имущества, который устанавливает ориентировочную рыночную стоимость).

Кроме того, имущество, потерянное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке. Если его стоимость до 1,7 млн грн — процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену.

Денис Шмыгаль уточнил, что обновленный алгоритм позволит командирам самостоятельно утверждать единые акты списания, если стоимость военного имущества не превышает 1,7 млн грн. Сроки списания также будут сокращены. Будет урегулированы особенности списания беспилотников, боеприпасов и их компонентов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС – Politico

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко

Публикацию деклараций военных в Реестре НАПК предлагается отложить на год после завершения военного положения.

Члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП станут судьями Северного апелляционного хозяйственного суда – кто стал победителем конкурса в апелляционные хозяйственные суды, список

Рекомендации для назначения на должности судей апелляционных хозяйственных судов получили 55 победителей конкурса.

Президент поручил обновить план внешнеполитической работы до конца этого года — Андрей Ермак принял участие в совещании

Владимир Зеленский провел совещание с участием Андрея Ермака, Руслана Стефанчука, Рустема Умерова, Юлии Свириденко и других.

Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Самыми популярными стали апелляционные административные суды Киева, Львова и Винницы, а наименее популярными стали апелляции на востоке страны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду