Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко

Публикацию деклараций военных в Реестре НАПК предлагается отложить на год после завершения военного положения.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что во время внеочередного заседания Кабмина было согласовано предложение Минобороны отложить публикацию в Реестре НАПК деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.

Действующий закон о предотвращении коррупции предусматривает, что субъекты декларирования из числа военнослужащих Государственной пограничной службы, Госспецсвязи, Управления государственной охраны, Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, созданных в соответствии с законами, а также полицейских полиции особого назначения, которые во время действия военного положения привлечены к ведению боевых действий, обязаны подать декларации не позднее 90 календарных дней со дня наступления первого из таких обстоятельств — прекращения или отмены военного положения или увольнения с военной службы (службы в полиции).

Также, по словам Юлии Свириденко, по поручению Ставки приняли решения, которые помогут быстро закрыть потребности фронта.

Так, воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы — без лишней бюрократии. Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным (как уточнил министр обороны Денис Шмыгаль, цена будет определяться на основании экспертного заключения или отчета об оценке имущества, который устанавливает ориентировочную рыночную стоимость).

Кроме того, имущество, потерянное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке. Если его стоимость до 1,7 млн грн — процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену.

Денис Шмыгаль уточнил, что обновленный алгоритм позволит командирам самостоятельно утверждать единые акты списания, если стоимость военного имущества не превышает 1,7 млн грн. Сроки списания также будут сокращены. Будет урегулированы особенности списания беспилотников, боеприпасов и их компонентов.

Автор: Наталя Мамченко

