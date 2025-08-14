В Одесі масово «зацвіло» море: зафіксовано перевищення шкідливих речовин у воді, відео

В Одесі зафіксували перевищення шкідливих речовин у морі. Вода в прибережній зоні набуває зеленого, брудно-жовтого чи коричневого відтінку. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Там зазначили, що останніми тижнями мешканці Одеси та відпочивальники на пляжах спостерігають значне скупчення водоростей, які хвилями прибиває до узбережжя.
"Державні інспектори відібрали проби морської води в межах міста, у місцях, де водорості утворюють майже суцільний шар на поверхні", — йдеться у повідомленні.
Результати аналізів показали перевищення норм:
"Надлишок поживних речовин у воді сприяє процесу евтрофікації — так званому "цвітінню" моря, яке супроводжується дефіцитом кисню та погіршенням стану морської екосистеми", — пояснили фахівці.
