На Алясці відбувся мітинг на підтримку України напередодні саміту Трампа та Путіна, фото та відео

Фото: Остап Яриш

На Алясці напередодні саміту Президента США Дональда Трампа та Путіна відбувся мітинг на підтримку України. Про це повідомив колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Учасники мітингу також розгорнули великий жовто-блакитний прапор.

"Україна і Аляска - ніколи більше в Росії", - скандують учасники акції на кадрах.

Фото та відео: Остап Яриш

Нагадаємо, що сьогодні, 15 серпня, відбудеться зустріч Трампа та Путіна о 22:00 за Києвом.

За підсумками переговорів 15 серпня відбудеться пресконференція Трампа та Путіна.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп і Путін не приймуть жодного рішення без України.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

