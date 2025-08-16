Практика судів
  1. У світі

У Сіетлі злодії збагатились на 2 мільйони доларів за 90 секунд — відео зухвалого пограбування

09:27, 16 серпня 2025
Зловмисники викрали годинники Rolex, намисто з смарагдом та інші коштовності.
У Сіетлі злодії збагатились на 2 мільйони доларів за 90 секунд — відео зухвалого пограбування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Грабіжники у американському місті Сіетл (штат Вашингтон) винесли діамантів, дорогих годинників, золота та інших предметів на орієнтовну суму 2 мільйони доларів під час зухвалого денного пограбування ювелірного магазину, яке тривало лише близько 90 секунд, пише AP.

Відео з камер спостереження магазину в Західному Сіетлі показує, як четверо підозрюваних у масках розбивають молотками зачинені скляні вхідні двері, а потім грабують шість вітрин.

В одній з вітрин знаходилися годинники Rolex вартістю близько 750 000 доларів, йдеться у заяві поліції, а в іншій — намисто з смарагдом, оцінене у 125 000 доларів.

Один із підозрюваних у масці погрожував працівникам перцевим балончиком проти ведмедів та електрошокером, повідомила поліція, але ніхто не постраждав.

«Ми досить сильно шоковані як колектив», — сказав телефоном у п’ятницю Джош Менаш, віцепрезидент сімейного магазину. — «Ми будемо закриті на деякий час».

Менаш повідомив, що працівники завершили прибирання розбитого скла та працюють над повною інвентаризацією втрат.

Поліція заявила, що прибула на місце пограбування, але підозрювані вже втекли на автомобілі й уникли обшуку району.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США пограбування

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади суддів місцевих господарських судів – у «грі» залишився 751 кандидат

Мінімально необхідний бал за тестування загальних знань у сфері права набрали 1 363 претенденти на посади суддів, однак далі йдуть далеко не всі.

Члени Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС та ВРП стануть суддями Північного апеляційного господарського суду – хто став переможцем конкурсу в апеляційні господарські суди, список

Рекомендації для призначення на посади суддів апеляційних господарських судів отримали 55 переможців конкурсу.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Молдова може випередити Україну у перегонах за членство в ЄС – Politico

Згідно зі сценарієм, який вивчають чиновники ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого «переговорного кластера» для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

Публікацію декларацій військових відкладуть на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані – Юлія Свириденко

Публікацію декларацій військових в Реєстрі НАЗК пропонується відкласти на рік після завершення воєнного стану.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду