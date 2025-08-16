У Сіетлі злодії збагатились на 2 мільйони доларів за 90 секунд — відео зухвалого пограбування

Зловмисники викрали годинники Rolex, намисто з смарагдом та інші коштовності.

Грабіжники у американському місті Сіетл (штат Вашингтон) винесли діамантів, дорогих годинників, золота та інших предметів на орієнтовну суму 2 мільйони доларів під час зухвалого денного пограбування ювелірного магазину, яке тривало лише близько 90 секунд, пише AP.

Відео з камер спостереження магазину в Західному Сіетлі показує, як четверо підозрюваних у масках розбивають молотками зачинені скляні вхідні двері, а потім грабують шість вітрин.

В одній з вітрин знаходилися годинники Rolex вартістю близько 750 000 доларів, йдеться у заяві поліції, а в іншій — намисто з смарагдом, оцінене у 125 000 доларів.

Один із підозрюваних у масці погрожував працівникам перцевим балончиком проти ведмедів та електрошокером, повідомила поліція, але ніхто не постраждав.

«Ми досить сильно шоковані як колектив», — сказав телефоном у п’ятницю Джош Менаш, віцепрезидент сімейного магазину. — «Ми будемо закриті на деякий час».

Менаш повідомив, що працівники завершили прибирання розбитого скла та працюють над повною інвентаризацією втрат.

Поліція заявила, що прибула на місце пограбування, але підозрювані вже втекли на автомобілі й уникли обшуку району.

