Практика судов
  1. В мире

В Сиэтле воры обогатились на 2 миллиона долларов за 90 секунд — видео дерзкого ограбления

09:27, 16 августа 2025
Злоумышленники похитили часы Rolex, ожерелье с изумрудом и другие драгоценности.
В Сиэтле воры обогатились на 2 миллиона долларов за 90 секунд — видео дерзкого ограбления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Грабители в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) вынесли алмазов, дорогих часов, золота и других предметов на ориентировочную сумму 2 миллиона долларов во время дерзкого дневного ограбления ювелирного магазина, которое длилось всего около 90 секунд, пишет AP.

Видео с камер наблюдения магазина в Западном Сиэтле показывает, как четверо подозреваемых в масках разбивают молотками запертые стеклянные входные двери, а затем грабят шесть витрин.

В одной из витрин находились часы Rolex стоимостью около 750 000 долларов, говорится в заявлении полиции, а в другой — ожерелье с изумрудом, оцененное в 125 000 долларов.

Один из подозреваемых в маске угрожал работникам перцовым баллончиком против медведей и электрошокером, сообщила полиция, но никто не пострадал.

«Мы довольно сильно шокированы как коллектив», — сказал по телефону в пятницу Джош Менаш, вице-президент семейного магазина. — «Мы будем закрыты на некоторое время».

Менаш сообщил, что сотрудники завершили уборку разбитого стекла и работают над полной инвентаризацией потерь.

Полиция заявила, что прибыла на место ограбления, но подозреваемые уже скрылись на автомобиле и избежали обыска района.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ограбление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отбор на должности судей местных хозяйственных судов – в «игре» остался 751 кандидат

Минимально необходимый балл за тестирование общих знаний в сфере права набрали 1 363 претендента на должности судей, однако дальше идут далеко не все.

Члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП станут судьями Северного апелляционного хозяйственного суда – кто стал победителем конкурса в апелляционные хозяйственные суды, список

Рекомендации для назначения на должности судей апелляционных хозяйственных судов получили 55 победителей конкурса.

«Совет судей ошибается» — Высший совет правосудия признал отсутствие статуса судьи у Богдана Львова после его увольнения в 2022 году

В Высшем совете правосудия сообщили, что Совет судей не разобрался в ситуации со статусом Богдана Львова и проигнорировал решение суда.

Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС – Politico

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко

Публикацию деклараций военных в Реестре НАПК предлагается отложить на год после завершения военного положения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду