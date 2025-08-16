В Сиэтле воры обогатились на 2 миллиона долларов за 90 секунд — видео дерзкого ограбления

Злоумышленники похитили часы Rolex, ожерелье с изумрудом и другие драгоценности.

Грабители в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) вынесли алмазов, дорогих часов, золота и других предметов на ориентировочную сумму 2 миллиона долларов во время дерзкого дневного ограбления ювелирного магазина, которое длилось всего около 90 секунд, пишет AP.

Видео с камер наблюдения магазина в Западном Сиэтле показывает, как четверо подозреваемых в масках разбивают молотками запертые стеклянные входные двери, а затем грабят шесть витрин.

В одной из витрин находились часы Rolex стоимостью около 750 000 долларов, говорится в заявлении полиции, а в другой — ожерелье с изумрудом, оцененное в 125 000 долларов.

Один из подозреваемых в маске угрожал работникам перцовым баллончиком против медведей и электрошокером, сообщила полиция, но никто не пострадал.

«Мы довольно сильно шокированы как коллектив», — сказал по телефону в пятницу Джош Менаш, вице-президент семейного магазина. — «Мы будем закрыты на некоторое время».

Менаш сообщил, что сотрудники завершили уборку разбитого стекла и работают над полной инвентаризацией потерь.

Полиция заявила, что прибыла на место ограбления, но подозреваемые уже скрылись на автомобиле и избежали обыска района.

