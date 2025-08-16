Добір на посади суддів місцевих господарських судів – у «грі» залишився 751 кандидат

Мінімально необхідний бал за тестування загальних знань у сфері права набрали 1 363 претенденти на посади суддів, однак далі йдуть далеко не всі.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 серпня 2025 року затвердила кодовані та декодовані результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого господарського суду, яке кандидати з числа учасників добору на посади суддів 2024 року, а також діючі судді склали 11-13 серпня.

Всього участь у тестуванні на знання норм права взяли 1 402 кандидата та судді.

Мінімально необхідний бал (тобто 75% від максимального можливого балу) за тестування набрали 1 363 претендента на посади суддів місцевих господарських судів.

Не набрали мінімально необхідного балу всього 39 осіб.

Однак, відповідно до умов добору, існує ще прохідний бал за той чи інший етап кваліфікаційного іспиту. За етап тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого господарського суду він склав 147 балів зі 150 максимально можливих балів за даний етап іспиту.

Відповідно до рішення ВККС, такими, що набрали прохідний бал визнано 751 кандидата та діючого суддю.

Діючих суддів, серед осіб допущених до наступного етапу кваліфікаційного іспиту – 54.

Відповідно, саме ці претенденти складатимуть наступне тестування – тестування на когнітивні здібності.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала про підсумки тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду. До наступного етапу кваліфікаційного іспиту Комісія допустила 604 кандидата на посаду судді та діючих судді.

Зі списком кандидатів на посади суддів та діючих суддів, які допущені до третього етапу кваліфікаційного іспиту по господарській спеціалізації, можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

