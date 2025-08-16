Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Добір на посади суддів місцевих господарських судів – у «грі» залишився 751 кандидат

08:10, 16 серпня 2025
Мінімально необхідний бал за тестування загальних знань у сфері права набрали 1 363 претенденти на посади суддів, однак далі йдуть далеко не всі.
Добір на посади суддів місцевих господарських судів – у «грі» залишився 751 кандидат
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 серпня 2025 року затвердила кодовані та декодовані результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого господарського суду, яке кандидати з числа учасників добору на посади суддів 2024 року, а також діючі судді склали 11-13 серпня.  

Всього участь у тестуванні на знання норм права взяли 1 402 кандидата та судді.

Мінімально необхідний бал (тобто 75% від максимального можливого балу) за тестування набрали 1 363 претендента на посади суддів місцевих господарських судів.

Не набрали мінімально необхідного балу всього 39 осіб.

Однак, відповідно до умов добору, існує ще прохідний бал за той чи інший етап кваліфікаційного іспиту. За етап тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого господарського суду він склав 147 балів зі 150 максимально можливих балів за даний етап іспиту.

Відповідно до рішення ВККС, такими, що набрали прохідний бал визнано 751 кандидата та діючого суддю.

Діючих суддів, серед осіб допущених до наступного етапу кваліфікаційного іспиту – 54.

Відповідно, саме ці претенденти складатимуть наступне тестування – тестування на когнітивні здібності.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала про підсумки тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду. До наступного етапу кваліфікаційного іспиту Комісія допустила 604 кандидата на посаду судді та діючих судді.

Зі списком кандидатів на посади суддів та діючих суддів, які допущені до третього етапу кваліфікаційного іспиту по господарській спеціалізації, можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВККС Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади суддів місцевих господарських судів – у «грі» залишився 751 кандидат

Мінімально необхідний бал за тестування загальних знань у сфері права набрали 1 363 претенденти на посади суддів, однак далі йдуть далеко не всі.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Молдова може випередити Україну у перегонах за членство в ЄС – Politico

Згідно зі сценарієм, який вивчають чиновники ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого «переговорного кластера» для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

Публікацію декларацій військових відкладуть на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані – Юлія Свириденко

Публікацію декларацій військових в Реєстрі НАЗК пропонується відкласти на рік після завершення воєнного стану.

Члени Вищої ради правосуддя, родичі членів ВККС та ВРП стануть суддями Північного апеляційного господарського суду – хто став переможцем конкурсу в апеляційні господарські суди, список

Рекомендації для призначення на посади суддів апеляційних господарських судів отримали 55 переможців конкурсу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду